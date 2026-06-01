Aulas vacías, bolsillos llenos

El silencio que hoy recorre los pasillos de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) no es el de la concentración estudiantil, sino el de la profunda resignación . En las aulas y dependencias donde miles de jóvenes de toda la provincia buscaban un futuro digno, el panorama actual expone el desmantelamiento crudo de los pilares básicos de la vida universitaria .

Las becas de ayuda estudiantil, fundamentales para la permanencia de los alumnos de menores recursos, se redujeron a su mínima expresión o directamente dejaron de pagarse . Al mismo tiempo, el histórico comedor universitario —aquel que garantizaba un plato de comida diario a través de la compra masiva de bandejas— sufrió una escandalosa metamorfosis: se dejaron de comprar las bandejas y desplazaron el comedor hacia un esquema de restaurante privado . Esta maniobra no parece aislada, sino parte de un esquema sistemático destinado a que la cúpula dirigencial continúe en su carrera para volverse todos multimillonarios .

Lejos de tratarse de rumores o conjeturas sin sustento, estas afirmaciones se respaldan estrictamente en las fuentes y documentación oficial: un contundente informe emitido directamente por la Oficina Anticorrupción (OA). Mientras la comunidad universitaria enfrenta estas severas restricciones cotidianas, las recientes declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público revelan una realidad económica obscena en la cúpula de la gestión institucional, con una impresionante acumulación de fortunas en moneda norteamericana .

Los informes y estados patrimoniales —visibles en documentación oficial como la de los archivos 1000173886.jpg, 1000173897.jpg y los desgloses analíticos de la plataforma Indicadores Argentina (1000173905.jpg)— permiten trazar con precisión quirúrgica el patrimonio de los principales responsables de la administración de la UNaF :

• Zully Mabel Rivero (Coordinadora del Área Operativa y Gestión): Presenta un incremento patrimonial extraordinario. De acuerdo con su declaración anual expuesta en el archivo 1000173886.jpg y el historial de evolución reflejado en 1000173905.jpg, ostenta un increíble depósito y activos declarados hasta el periodo 2024 que alcanzan la escalofriante cifra de US$ 9.000.000 de dólares 📈🇺🇸. Sus cuentas reflejan plazos fijos y cajas de ahorro en dólares con variaciones que marcan un salto patrimonial descomunal desde su ingreso a la función pública en 2017 .

• Augusto Parmetler (Rector de la UNaF): El máximo responsable de la institución educativa encabeza el podio de la opulencia con una fortuna consolidada en cuentas y depósitos que asciende a la astronómica suma de US$ 23.000.000 de dólares 🏦💸. La magnitud de estos activos financieros directos e indirectos lo posiciona en un lugar de privilegio económico inverosímil para un funcionario público del norte argentino, coincidiendo temporalmente con el vaciamiento presupuestario de las políticas estudiantiles .

• Ramón Alberto Barboza (Secretario General Académico): Tal como consta de puño y letra en la declaración jurada patrimonial integral reflejada en el archivo 1000173897.jpg, el Secretario Académico declaró al cierre del periodo fondos líquidos en cuentas bancarias que superan ampliamente el millón de dólares en moneda norteamericana. Específicamente, registra un depósito en caja de ahorro en dólares por US$ 1.024.395 (resaltado formalmente en el documento oficial), lo que se complementa con vehículos de alta gama y propiedades adquiridas recientemente.

La correlación entre el crecimiento de estos patrimonios privados y el vaciamiento de las aulas forma parte del núcleo de las denuncias administrativas y judiciales bajo análisis . La privatización del comedor y la suspensión de los programas de becas locales no responden a una falta de presupuesto general, sino a un redireccionamiento de los recursos del Estado hacia los bolsillos de los funcionarios.

Los organismos de control evalúan el impacto de este desvío sistemático de fondos, el cual transformó una institución pensada para el ascenso social en un enclave de enriquecimiento ilícito corporativo.



