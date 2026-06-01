Un caso de desorden terminó con un detenido y tres adolescentes retenidos

Inadaptados protagonizaron incidentes y arrojaron elementos contundentes contra la Policía

Efectivos de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial, Comando Radioeléctrico Policial Zona Seis, Dirección General de Drogas Peligrosas y del Destacamento Desplazamiento Rápido aprehendieron a un joven de 24 años y demoraron a tres adolescentes de entre 15 y 16 años, durante una gresca en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de la ciudad de Formosa.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas del lunes último, en inmediaciones a un establecimiento educativo.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de entre 20 y 30 jóvenes, quienes al advertir la presencia policial comenzaron a arrojar escombros, palos y botellas hacia los efectivos.

Con el objetivo de restablecer el orden y dispersar a los involucrados, el personal efectuó disparos disuasivos con postas de goma, según el protocolo establecido para este tipo de casos.

Durante la intervención, se detuvo a un hombre y se lo trasladó hasta la Comisaría Seccional Novena; mientras que los tres adolescentes fueron entregados a sus padres en carácter de guarda tutelar.

Pese a la agresividad de los sujetos, no se registraron efectivos policiales lesionados ni daños en los móviles utilizados durante el procedimiento.

Por el caso, se inició una causa con intervención del juzgado de turno.



