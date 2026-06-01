Secuestraron dos motocicletas en tareas de prevención e investigación

• Una tenía adulteraciones en las numeraciones y documentación falsa; mientras que la otra era robada

Uniformados de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, Delegación Área Capital, y del Comando Radioeléctrico Operativo de Pirané secuestraron dos motocicletas, en el marco de tareas preventivas e investigativas.

El primer procedimiento se concretó el domingo último, alrededor de las 21:55 horas, durante patrullajes preventivos sobre la avenida Gendarmería Nacional y calle Maipú, de la ciudad de Formosa.

Los uniformados observaron una motocicleta con dos ocupantes y mediante la inspección constataron diversas irregularidades: modificaciones en el número de cuadro, inconsistencias en la cédula de identificación vehicular y una placa de dominio.

Ante esta situación, miembros de la Comisaría Seccional Sexta y de Policía Científica realizaron las actuaciones en presencia de testigos hábiles.

Por otra parte, el lunes, alrededor de las 15:30 horas, efectivos del Comando Radioeléctrico Operativo de Pirané hallaron una motocicleta oculta entre malezas y pastizales del barrio Ideal, al que le faltaban varias de sus partes.

Tras las verificaciones se estableció que el rodado registraba pedido de secuestro en el marco de una causa judicial por “Robo”, procediéndose a su secuestro preventivo.

El procedimiento fue documentado fotográficamente con la colaboración de personal de la Delegación de Policía Científica.

En ambos casos, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).



