Trabajadores municipales de toda la provincia emitieron una proclama: “La dignidad de Formosa no se negocia, se defiende”

En un encuentro realizado este jueves 4, representantes de diversas localidades del interior provincial emitieron un documento en defensa de la institucionalidad, el empleo y la justicia social en Formosa, denunciando las políticas del gobierno libertario y el oportunismo sectorial.

Los representantes de los trabajadores municipales peronistas de Formosa se reunieron en una jornada para fijar una postura contundente frente al escenario político y económico nacional y provincial. La fecha elegida, un 4 de junio, posee una profunda carga simbólica para el movimiento: recuerda la revolución de 1943 que puso fin a la Década Infame y abrió el camino hacia el 17 de octubre de 1945, hito fundacional del Movimiento Nacional Justicialista liderado por el General Juan Domingo Perón.

Así lo expresaron a través de un documento conjunto, al que adhirieron representantes de los trabajadores municipales de Pirané, Palo Santo, San Hilario, Ibarreta, Comandante Fontana, Subteniente Perín, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Las Lomitas, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Buena Vista, Siete Palmas, Clorinda, General Belgrano, Laguna Naineck, Misión Tacaaglé, El Espinillo, San Martín Dos, Misión San Francisco de Laishí y Formosa Capital.

De este modo los municipales peronistas advirtieron que se viven “tiempos turbulentos y difíciles que han sacudido nuestra forma de vivir”; por eso, aseguraron que “para enfrentarlos necesitamos firmeza en las convicciones, certeza en los objetivos, lealtad a quien elegimos como conductor y fortalecernos en nuestra identidad”.

Denuncia a la “antipatria” y rechazo a la intervención

El documento denuncia con dureza que “la antipatria se muestra orgullosa de su destrucción”, acusando a sectores de esparcir “la semilla de la discordia, abonada con odio y regada de división” en el territorio provincial. Según manifestaron, “estos sectores buscan obtener beneficios personales y patrimoniales mediante la aniquilación de la igualdad de oportunidades lograda a través del Modelo Formoseño para el proyecto provincial”.

“Estamos orgullosos de quiénes somos y lo que logramos, estamos orgullosos de nuestra historia, porque solo quienes pusimos el pecho a las adversidades y las vencimos unidos como un solo pueblo, sabemos lo que nos ha costado, el sacrificio que hicimos, los dolores que soportamos y las alegrías que alcanzamos”, afirmaron los trabajadores.

En ese sentido, apuntaron contra “aquellos que se borraron en los momentos difíciles, quienes se negaron a poner el hombro cuando se los necesitaba, los que jamás caminaron nuestra historia común”, pero aseveraron que “hoy pretenden erigirse como referís de la democracia e inspectores del republicanismo, impulsando una intervención federal a nuestra provincia que ni en la más afiebrada imaginación de los odiadores seriales tiene cabida”.

Y tildaron a sus promotores de “oportunistas y forajidos” que buscan por la fuerza y el engaño lo que no consiguen en las urnas. “Quienes empiezan a construir las cosas con odio, las terminan con odio. Odio gratuito. Odio utilitario. Jamás nos encontrarán en esa vereda”, sentenciaron.

Los representantes municipales trazaron un panorama crítico de la situación laboral y social actual, remarcando que “con los derechos laborales en jaque, las inequidades sociales se agravaron con el plan de gobierno libertario que afecta a todos los municipios del país sin excepciones”.

En este contexto nacional adverso, el documento expresa tristeza y preocupación por el accionar de “algunos representantes gremiales”, considerando que “anteponen lo coyuntural a lo trascendente de la hora” y añadió que “utilizar un reclamo municipal que podría parecer justo, sin contexto que permita distinguir la contradicción clave de este momento, termina siendo funcional al proyecto de Javier Milei y las élites, en perjuicio de lo nacional y popular, y por ende, de los intereses del pueblo trabajador”.

Una decisión de vida

Para los firmantes, “ser formoseñas y formoseños es una decisión de vida, que se sustenta en el amor a Formosa y a quienes la habitan”, recordando que “no importa el lugar en el que se haya nacido, sino la actitud y la voluntad de sentirse parte, asumir nuestra historia como propia, honrarla, respetarla y defenderla”.

Al concluir fueron firmes al sostener que “los trabajadores municipales peronistas de Formosa defendemos nuestra democracia, defendemos nuestra provincia, defendemos nuestras decisiones y defendemos nuestro modelo”.

Asimismo, dejaron en claro: “No permitiremos que, por intereses sectoriales, ambiciones personales o codicia por nuestros recursos naturales, vengan a romper nuestra institucionalidad”.

“Por nuestros mayores, por nuestros hijos y por nosotros, afirmamos: ¡Es el pueblo quien decide su destino y eso se respeta! ¡La dignidad de Formosa no se negocia, se defiende!”, cierra el pronunciamiento.

Localidades adherentes

El documento cuenta con el respaldo explícito de los representantes de los trabajadores municipales de: Pirané, Palo Santo, San Hilario, Ibarreta, Comandante Fontana, Subteniente Perín, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Las Lomitas, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Buena Vista, Siete Palmas, Clorinda, General Belgrano, Laguna Naineck, Misión Tacaaglé, El Espinillo, San Martín 2, Misión San Francisco de Laishí y Formosa Capital.



