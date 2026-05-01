Represa en Bolivia: Caffa alertó de las implicancias que tiene para toda la cuenca del río Pilcomayo

Se trata del proyecto hidroeléctrico El Carrizal, el cual genera una gran preocupación entre los países que están en ese afluente por los daños que acarrearía desde el punto de vista ambiental.

Luego de las informaciones que trascendieron respecto del proyecto de una represa en Bolivia, el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), sostuvo que esa obra genera una gran preocupación, tanto del lado argentino como paraguayo.

Si bien con ella se pretende hacer de “aprovechamiento para la generación eléctrica”, su proyección “tiene implicancias en toda la cuenca del río Pilcomayo”, advirtió Caffa y, sobre todo, alertó por el impacto que puede llegar a producir “en el derrame de las aguas que llegan a nuestro territorio, así como en el manejo de los sedimentos”.

Justamente es a raíz de que “es un proyecto que tiene problemas en lo ambiental”, incluso ya han alertado sobre ello los distintos países para evitar de cualquier manera que se vea afectada esa cuenca, apuntó.

Y dejó en claro que para lograr eso la obra “se debe hacer de acuerdo a las condiciones ambientales y técnicas”, de lo contrario, alertó por los efectos negativos que acarrearía: “Primero, el derrame del caudal que todos los años se produce en cada ciclo anual, justamente a partir de las lluvias que se tienen en las altas cuencas en Bolivia”.

Esto es por un lado y lo otro que se plantea es “la problemática de los sedimentos, porque construir una represa significa que se va a hacer una exposición de ellos que cambiaría totalmente el comportamiento de las aguas del río Pilcomayo”.

En ese punto, comparó que el Pilcomayo, a diferencia de otros ríos como el Paraná o el Uruguay, tiene características muy especiales. “Una es el hecho de que arrastra sedimentos. Por eso, hacer este tipo de obra se vuelve tan complicado”, concluyó.















