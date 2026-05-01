El periodismo es un puente tendido entre el pueblo y los poderes

Este 7 de junio se celebra el Dia del Periodista, en la evocación de la edición de la Gazeta de Buenos Aires, es justo reconocer la incidencia que tiene esta actividad para que el destino de los pueblos se encamine hacia metas que impliquen bienestar y felicidad para quienes los conforman, dicho de otro modo el desarrollo humano.

Quien redacta esta nota hace 61 años que se mantiene en el ejercicio de esta actividad- la mayoría de los cuales ha ocurrido aquí- que para algunos es profesión y para otros oficio, servicio o misión de carácter social que cumple un rol central en ese tándem que debe funcionar armoniosamente para que sea efectiva su prédica en función de los grandes objetivos trazados: un puente entre el pueblo y el poder.

En la Escuela Argentina de Periodismo en la que me formé en el primer piso de la avenida Rivadavia 2434 de la ciudad de Buenos Aires , el lema que orgullosamente exhibíamos sus alumnos era el siguiente: ”El periodismo construye con la verdad”.

También enseñaban que el fruto de la inspiración diaria o la crónica de hechos salientes de la comunidad debía ser volcada con el rigor de la objetividad, tal como lo predicaban los medios gráficos calificados como independientes.

A partir de esas pautas se desarrollaba la misión periodística que en la actualidad tiene relevancia académica ya que no son pocos los que han egresados de universidades con los títulos de licenciados, profesores, doctores o masters en Ciencias de la Comunicación.

Una de las primeras enseñanzas que transmitía el profesor de Practica Periodística y rector de la Escuela, Don Carlos Abregu Virreyra, se relacionaba con detalles que en apariencia eran obvios aunque al momento de no asumirlos nos convencían de su validez.

Eran épocas en las que las herramientas de trabajo eran una libreta o cuaderno y un lápiz negro.

“Lleven siempre dos por si se rompe la punta del que estén utilizando”, aconsejaba así como también que en el trajinar del periodista debía evitarse la relación de confianza con los hombres públicos, sobre todo postergando invitaciones a comer en sitios al que concurría gente que podría utilizar ese encuentre como una manera de condicionar esa objetividad del hombre de prensa.

Con las biromes disponibles al igual que los primeros grabadores se fueron modificando los hábitos del periodista para cumplir su tarea aunque la modernidad postergaba un estilo eficaz que era útil por el ejercicio de la memoria que generaba.

Anotar con el complemento de la memorización fue uno de los más completos sistemas de trabajo del periodista que luego volcaba en las máquinas de escribir mecánicas, Olivetti o Remington, sobre todo, el material que había recogido.

Al principio la crónica se registraba en las hojas comunes de oficio pero después, cuando el sistema off set ingresa en los talleres gráficos en reemplazo de las planas y roto planas, ya aparecieron los “pautados”, es decir el papel con medidas a las que debía ajustarse el redactor según la demanda de los responsables de la redacción.

Quienes se desempeñaban como corresponsales de medios gráficos nacionales, debían transmitir sus noticias por teléfono.

En mi caso personal, en la “pecera” de La Nación había media docena de teléfonos con colegas que se iniciaban en la actividad y que se ocupaban de realizar las desgravaciones que luego el jefe de Interior , en la sesión de “blancos”, es decir la reunión en la que se determinaba la cantidad de espacios que habría para cada sección, trataba de demostrar la relevancia de cada material.

En el caso de las fotografías, por la gentileza de Víctor Oviedo, ahora retirado de Aerolíneas Argentinas, enviaba el material en un sobre que el comandante del avión depositaba en la mesa de la empresa en Aeroparque hasta donde llegaba un motociclista del diario para recogerla y llevarla a la redacción.

Viajes al interior

Con las mismas restricciones se trabajaba aquí ya que cuando se hacían las coberturas de las giras gubernamentales que duraban como mínimo tres días- si la lluvia no la prolongaba aún más-había que apelar al teléfono cercano y a los buenos oficios de algún camionero o automovilista que pasaba por las cercanías del lugar donde se centraban las actividades al caer la tarde con las rogativas para que lleguen a destino.

Los negativos de las fotografías se enviaban al diario La Mañana y luego a la Dirección de Prensa y Difusión de la Gobernación que había habilitado un laboratorio en el departamento de Cine y Fotografía.

Después la tecnología y la informática transformo todo el andamiaje de los medios de comunicación y ya resulta harto fácil cumplir esa misión de siempre, hacer de puente entre el pueblo y sus aspiraciones y el poder concentrado en el gobierno y en las distintas entidades comunitarias.

Lo de construir con la verdad y objetividad se convirtió en un tema para el debate constante y más aún lo de comer con algún funcionario en lugar público, un anhelo que quedo en los sueños del inolvidable rector Abregu Virreyra que fuese redactor de los principales diarios metropolitanos, entre ellos Critica, el original.

Lo de construir con la verdad casi se ha convertido en una entelequia cuando la libertad del periodista este sujeto a los designios de la línea editorial del medio donde ejerce sus labores.

La clara evidencia es la actualidad, con hechos y situaciones protagonizadas por cientos de miles de argentinos que son ignorados por los medios metropolitanos que pregonaran, en aquella época, lo de la construcción de la verdad.

La evolución

Y ahora la posta que dejaron Silvio Godoy, José Rodríguez del Rebollar, Raúl Mendonca, Demóstenes Gómez, Ariel Vergara Bay,Adolfo Casco Miranda, Nilda Ziben y Ricardo Saraceni, entre otros sumada a la intermedia de la que formo parte y que compartiera con Evelio Ríos, Carlos Videla, Antonio Heraldo Prieto, Luis Verdi, Osvaldo y Bucky Lezcano y Miguel Ángel De la Vega ha quedado en manos de una nueva generación que actúa en los medios gráficos pero también en los audiovisuales como la radio y la TV.

Además de contar con mejores y nuevas oportunidades, disponen de la facilidad de una Formosa integrada por la infraestructura vial y la red de fibra óptica que dejaron atrás a las épocas en que las misiones al interior terminaban empantanadas en un camino barroso o para días posteriores porque los celulares no existian y el gran aporte para subsanar en parte el problema de la transmision del mensaje eran los equipos radiales de las unidades de la Policia de la provincia o Gendarmeria Nacional.

Y ahora con entusiastas colegas que trabajan con comodidad , se hace mucho más factible esa función de vínculo entre la gente y los poderes del estado y la comunidad ´por lo que el objetivo original del comienzo de la historia personal puede ser cumplido a cabalidad porque se estará ofreciendo un invalorable aporte al bien común.

Además, hay un cambio generacional que oxigena los medios aunque nunca debería descartarse la participación de quienes han acopiado experiencia con el paso de los años.







