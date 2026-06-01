Taller Integral de Oratoria gratuito para fortalecer las habilidades comunicativas en el ámbito laboral





A través de herramientas prácticas, los participantes podrán mejorar su capacidad para expresarse con claridad, desenvolverse en entrevistas, reuniones y presentaciones, fortalecer su confianza y potenciar sus competencias comunicacionales.

Este lunes 8, la Subsecretaría de Empleo de Formosa, dio inicio al “Taller Integral de Oratoria: Expresión, comunicación y prácticas interpersonales”, una propuesta orientada a fortalecer habilidades para los ámbitos laborales y profesionales.

Así lo indicó, Maríangeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, quien destacó que “esta capacitación responde a una de las habilidades más demandadas por el público formoseño actualmente”.

Explicó que “la propuesta está diseñada específicamente para jóvenes desde los 18 años en adelante, tanto para quienes ya se encuentran insertos en el mercado laboral como para aquellos que están en búsqueda de su primer empleo o cursando estudios universitarios y de oficios”.

De este modo, expresó: “Siempre es muy importante poder manejar una oratoria, ya que, a través de eso, nos comunicamos con las personas y, sobre todo, cuando estamos enfocados al mundo del empleo”.

Sobre la metodología, detalló que el taller consta de tres clases de modalidad teórico-práctica, con un marcado énfasis en la experiencia vivencial, al afirmar que “está enfocado más en que los participantes puedan practicar, desalojándose de miedos, vergüenzas y, sobre todo, llevar todas estas herramientas teóricas a la práctica”.

Asimismo, remarcó el valor de esta iniciativa en el contexto económico actual, donde este tipo de capacitaciones suelen tener costos elevados en el ámbito privado y puso de relieve que “tenemos un Gobierno provincial que apuesta a políticas públicas en las que pueden llegar a todos los formoseños de manera totalmente gratuita. Solamente hay que tener ganas de aprender”.



