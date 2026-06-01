Nuestros techos azules están presentes a lo largo y ancho de todo el territorio”





La directora de Planeamiento Educativo, la doctora Patricia Pastor, resaltó la contundente expansión del sistema educativo bajo el Modelo Formoseño, subrayando el alcance de la infraestructura en zonas rurales, la excelencia en indicadores de alfabetización y el compromiso de una gestión que garantiza la inclusión educativa frente a visiones centralistas.

La directora de Planeamiento Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, la doctora Patricia Pastor, brindó detalles sobre la expansión del sistema educativo provincial, destacando el impacto del Modelo Formoseño en la “inclusión” y el “fortalecimiento de la infraestructura” en todos los rincones del territorio.

En diálogo con AGENFOR, la funcionaria repasó la transformación educativa que vivió Formosa en las últimas décadas, en el marco del Modelo Formoseño.

Resaltó que “en la temática educativa, la expansión, el alcance y la inclusión que hubo fue contundente” y aseguró que esto sucede debido a que “el Modelo Formoseño vino siempre acompañado de una planificación estratégica”.

Según explicó, “en el 1995, cuando asume el gobernador Gildo Insfrán, su carta de presentación la una planificación como parte del Modelo Formoseño”, destacando que la expansión de la infraestructura educativa fue un pilar fundamental para, entre otros objetivos, “eliminar las escuelas rancho”.

“Hoy podemos decir que el alcance que tiene la infraestructura educativa abarca todos los rincones de la provincia, pero por sobre todas las cosas, hay que destacar cómo ha llegado al ámbito rural”, sostuvo Pastor, y precisó que “el 60% corresponde a escuelas rurales, en los tres niveles obligatorios y también en el nivel superior”.

Acceso a la educación garantizado

De esta manera, afirmó que “el acceso a la educación está garantizado en Formosa”, añadiendo que “incluso en localidades donde hay baja población y donde un modelo neoliberal no invertiría porque tal vez hay baja matrícula”; sin embargo “el Modelo Formoseño ahí está presente con escuelas de nivel inicial, primaria, y también con los ciclos rurales de nivel secundario”.

Asimismo, indicó que “la provincia cuenta con 1900 unidades educativas, de las cuales 1562 fueron inauguradas por la actual gestión de Insfrán” y marcó que “el emblema de Formosa es decir que nuestros techos azules están presentes a lo largo y ancho de todo el territorio”.

Formación docente y monitoreo permanente

Respecto a la capacitación de los docentes, subrayó que “la formación permanente fue acompañando la expansión del sistema educativo, inclusive pensando en la zona oeste con los maestros especiales de la Modalidad Aborigen” y sumó que “hay diferentes modalidades, como Educación Intercultural Bilingüe, educación hospitalaria, formación de adultos y más”.

Hizo mención también a que “en el año 2024, Formosa estuvo en el primer lugar en los porcentajes de niveles satisfactorios o avanzados de alfabetización en el nivel primario, con un 66% de estudiantes”, precisó.

Lejos de conformarse con los indicadores positivos, la directora de Planeamiento destacó que la gestión provincial mantiene el foco en el porcentaje restante: “Como peronistas y con convicción, siguiendo los lineamientos del Modelo Formoseño, trabajamos sobre ese 34% en un plan especial. Estamos trabajando fuertemente para que, aun estando en el primer lugar del país, no dejemos de poner el foco en aquellos que aún no llegaron a los niveles esperados”.

Y aclaró que “eso no quiere decir que los chicos no sepan leer ni escribir, sino que tienen dificultades para la comprensión lectora”.

Además, comentó sobre el “sistema de monitoreo” en el nivel secundario, que “fue diseñado por técnicos y egresados del Instituto Politécnico de Formosa, quienes desarrollaron el software, a partir del cual nosotros podemos tener nuestro operativo de evaluación provincial”.

Al analizar los informes recientes difundidos por medios nacionales, la directora de Planeamiento advirtió sobre la “inconsistencia” en el tratamiento de los indicadores de pobreza y necesidad básica, al cuestionar “cómo regiones históricamente dotadas de la mejor infraestructura, servicios y sistemas productivos, como el AMBA, presentan indicadores apenas diferenciados en unos pocos puntos porcentuales respecto a zonas tradicionalmente postergadas como el NEA, el NOA o la Patagonia”.

“Lo que quieren es embarrar la cancha, hablar mal del que siempre le diste la espalda, cuando lo que deben hacer es poner el foco en esas regiones que han sido las mejores dotadas del país y aun así la pobreza ha crecido”, sentenció, calificando como falaz el discurso que pretende instalar una supuesta reducción de la pobreza a nivel nacional.

Sobre la cobertura escolar en la provincia, la doctora Pastor detalló que Formosa alcanza “la cobertura plena en los niveles inicial y primario, en tanto que el nivel secundario registra un índice de escolarización del 91%”, citando los datos del Censo 2022, “la única fuente de carácter censal”.

En contraposición, la funcionaria cuestionó la metodología utilizada por otros estudios, como “los relevamientos de la Universidad Católica Argentina (UCA)”, los cuales se basan en muestras acotadas a grandes aglomerados urbanos y no reflejan la realidad específica de Formosa. “La UCA releva a solamente a 17 grandes aglomerados del país, en el cual no está ni siquiera la ciudad de Formosa”.

Acompañamiento integral

Finalmente, sobre el presente ciclo lectivo 2026, la funcionaria expuso la importancia del Programa Puente como un acompañamiento integral para los jóvenes: “Está, en primer lugar, para ayudar a definir la vocación para el nivel superior, y después para prepararlos para los exámenes de ingreso en carreras técnicas o universitarias”.

Para la doctora Pastor, el éxito del sistema no solo se mide en estadísticas y aseveró que “al ser humano hay que verlo como un todo, no es solamente lo que necesitamos para la vida cotidiana en matemática y lengua, el ser humano también tiene otro tipo de expresiones”, concluyó, reafirmando el compromiso del Gobierno de Formosa de seguir garantizando el acceso a la educación bajo una visión federal y profundamente inclusiva.



