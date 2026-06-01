Oralidad Penal: Presencia de estudiantes de UCP

En el marco del Programa de Oralidad Penal se realizaron varias audiencias programadas por la OGA; las que estuvieron presididas por los jueces de Instrucción y Correccional Nº 1 y 2 de Formosa, Rubén Antonio Spessot y Sergio Felipe Cañete, respectivamente.

En la primera de ellas, a través de la plataforma ZOOM, se realizó la audiencia con la presencia del imputado en la sede de la Fiscalía de Instrucción 9 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la que prestó una más que valiosa colaboración para su concreción, otorgándose una prórroga al imputado para que cumplimente con una reparación integral del perjuicio, previamente acordada entre las partes.

Asimismo, el juez Cañete resolvió en las siguientes audiencias: individualización y comparendo, condena en suspenso, prórroga a la Fiscalía para la presentación del requerimiento de elevación a juicio, rebeldía y detención y sobreseimiento.

A su turno, en las audiencia presididas por el juez Spessot, los días 6 de mayo y 04 del actual, se hicieron presentes alumnos de cuarto y quinto año de la carrera de Abogacía de la cuenca del Plata, acompañados de los docentes Daniel Cacace, Lucas Sebastián Palacios y Gastón Vallejos, quienes recibieron explicaciones sobre el funcionamiento del Programa de Oralidad para el Fuero Penal, presenciando el desarrollo de las diferentes audiencias.

Finalmente, en la fecha, y a solicitud de la Defensa Oficial de Cámara, se suspendió una audiencia de juicio también programada a través de la plataforma ZOOM, con los Jueces de la Cámara Segunda en lo Criminal, en un legajo de la Oficina de Gestión de Audiencias de Las Lomitas, con el imputado situado en la localidad de General Mosconi.

El jefe de la OGA Formosa, Plutarco Guzmán, recordó que las audiencias del Programa de Oralidad Penal son orales y públicas y se llevan a cabo diariament, a partir de las 09:30 hs., en la Sala de Audiencias Nº 2, sexto piso del edificio Tribunales de ésta ciudad.



