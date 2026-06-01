Sonia Mosmann; una historia de superacion que demuestra el impacto de la educación universitaria en Ingeniero Juárez

Cuando en 2019 el intendente Rafael Nacif firmó el convenio entre la Municipalidad de Ingeniero Juárez y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), lo hizo convencido de que la educación era una de las herramientas más importantes para transformar la realidad de los jóvenes de la comunidad. Aquella decisión permitió la creación de la Unidad de Asistencia Tecnológica (UAT-UNCAUS), acercando carreras universitarias a la localidad y brindando oportunidades que hasta entonces parecían inalcanzables para muchas familias.

El convenio permitió que los estudiantes pudieran cursar carreras universitarias a distancia desde Ingeniero Juárez, evitando los costos y dificultades que implica trasladarse a otras ciudades, también garantizó un espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades académicas y lo mas importante: la Municipalidad pago el costo de todas las carreras haciendo que los alumnos se convirtieran en becados. Además, los alumnos contaron desde el inicio con acompañamiento permanente para el manejo de las plataformas virtuales y el seguimiento de sus estudios, tarea que esta a cargo de la profesora Mónica Rojas, una de las impulsoras de esta iniciativa educativa que pudo concretarse gracias a la decisión política y el compromiso del intendente Rafael Nacif.

La UAT-UNCAUS comenzó a funcionar en noviembre de 2019 en un salón ubicado en el Centro Cívico de Ingeniero Juárez. En sus inicios ofreció seis propuestas académicas: las carreras de grado de Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Administración, Contador Público y Abogacía, además de las tecnicaturas universitarias en Higiene y Seguridad y Gestión Ambiental. Actualmente continúan vigentes cinco carreras: Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Administración, Contador Público, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad y Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental.

Detrás de este proyecto existen cientos de historias de esfuerzo y superación. Una de ellas es la de Sonia Mosmann, quien aprovechó esta oportunidad para cursar sus estudios universitarios y alcanzar el título de Contadora Pública. Gracias a esta posibilidad de formación, hoy integra el equipo de profesionales de la Municipalidad de Ingeniero Juárez, convirtiéndose en un ejemplo para muchos jóvenes que sueñan con construir un futuro mejor a través de la educación.

La propuesta continúa creciendo y consolidándose. En la actualidad cursan sus estudios entre primero, segundo y tercer año 142 alumnos en la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad, 35 en Gestión Ambiental, 39 en Licenciatura en Sociología, 40 en Licenciatura en Administración y Contador Público, y 3 en Abogacía. Estos números reflejan el interés de la comunidad por acceder a una formación superior sin abandonar su lugar de origen y demuestran que Sonia no es un caso aislado, sino parte de una política educativa que sigue generando oportunidades para cientos de vecinos.

La historia de Sonia Mosmann simboliza el espíritu de este proyecto. Es el resultado de una política pública que apostó por la educación, el esfuerzo personal de una estudiante que no abandonó sus sueños y el acompañamiento permanente de una comunidad que entendió que el conocimiento es una herramienta fundamental para el desarrollo. Hoy, como profesional universitaria y trabajadora municipal, representa uno de los frutos más valiosos de una iniciativa que sigue abriendo puertas para las nuevas generaciones de Ingeniero Juárez.

En ese contexto, igualmente Cecilia Feu y Jonhatan Ezequiel Silva ya se recibieron de técnicos universitarios en Higiene y seguridad y tres alumnos están a la espera de la defensa de su trabajos final.

La decision del intendente Rafael Nacif de impulsar la llegada de la educación universitaria a la localidad permitió que muchos jóvenes y adultos accedieran a carreras que antes solo podían cursarse lejos de sus hogares. Con el acompañamiento de la profesora Mónica Rojas y el respaldo permanente del municipio, la UAT-UNCAUS se convirtió en una herramienta concreta de inclusión, crecimiento y desarrollo para toda la comunidad.











