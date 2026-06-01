En la semana se registraron cuatro nuevos casos de COVID-19

De acuerdo con el último parte informativo provincial sobre COVID-19, en la semana se han realizado 1332 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando cuatro de ellos resultado positivo a la enfermedad.

Los mismos fueron detectados en la ciudad capital. Actualmente, hay seis casos activos, se ha registrado un alta médica y no hay pacientes internados.

En cuanto a las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico a pacientes con COVID-19, se informó que fueron 29.

Datos acumulados

Desde el inicio de la pandemia al día de hoy hubo 153.534 casos diagnosticados, 152.100 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus.







