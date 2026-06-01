Desarrollo Humano realizó capacitación sobre gestión de información sanitaria en Clorinda

En el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda se realizó una jornada de capacitación destinada a los equipos de salud del Distrito Sanitario XII, en el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano para fortalecer la Historia Clínica Digital y el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGHo).

La actividad contó con la participación de la Dirección de Planificación y de los equipos técnicos de Estadística, Recupero de Costos, Farmacia e Informática, junto a directores de hospitales y centros de salud, personal administrativo y profesionales de los distintos efectores del distrito.