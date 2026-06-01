Ultimas Noticias

Desarrollo Humano realizó capacitación sobre gestión de información sanitaria en Clorinda


En el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda se realizó una jornada de capacitación destinada a los equipos de salud del Distrito Sanitario XII, en el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano para fortalecer la Historia Clínica Digital y el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGHo).

La actividad contó con la participación de la Dirección de Planificación y de los equipos técnicos de Estadística, Recupero de Costos, Farmacia e Informática, junto a directores de hospitales y centros de salud, personal administrativo y profesionales de los distintos efectores del distrito.