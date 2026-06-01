Cuatro detenidos y bienes recuperados en múltiples intervenciones

• Los procedimientos se concretaron en el marco de investigaciones de varias causas judiciales

Los integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda detuvieron a cuatro personas involucradas en diferentes causas judiciales y recuperaron un teléfono celular, una consola de videojuegos, una bicicleta y otros objetos.

La tarea de investigación se inició días atrás y tuvo un marcado avance durante el último fin de semana, mediante varias intervenciones en distintos barrios de la segunda ciudad que derivaron en la aprehensión de una joven de 19 años y el secuestro de un teléfono celular denunciado como sustraído.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio 25 de Mayo, en el marco de tareas investigativas vinculadas a una causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

La otra intervención se concretó durante recorridas preventivas por el barrio Santa Margarita, donde los efectivos observaron a un hombre que transportaba una caja.

Al intentar identificarlo, el sujeto arrojó el objeto y se dio a la fuga.

En presencia de testigos, se constató que contenía dos consolas PlayStation con sus cables, un joystick y accesorios de audio y alimentación.

Después se aprehendió a un hombre de 39 años en el barrio Libertad, se le secuestró una bicicleta playera cromada y se originó una causa contravencional.

Por otra parte, se retuvo a un adolescente de 17 años por estar involucrado en una causa judicial por “Hurto”, que después fue entregado a su madre.

Por último, en la zona de la avenida Costanera se detuvo a un hombre de 24 años, imputado en una causa por “Lesiones”.

En todos los casos, se dio intervención a la Policía Científica para la documentación de los procedimientos y las personas y bienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.



