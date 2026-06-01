Soberanía Alimentaria Formoseña en Laguna Blanca

Se desarrolló con gran éxito en la en la plaza San Martin de la localidad de Laguna Blanca, una nueva edición del programa “Soberanía Alimentaria Formoseña”.

De esta manera, Laguna Blanca ratifica el compromiso del Gobernador el Dr. Gildo Insfrán, de brindar las condiciones para acceder a una mejor calidad de vida.

Del productor, al consumidor y con precios accesibles, para alivianar la situación económica complicada de ajuste del Gobierno Nacional de Milei.

De esta manera, se agradece a las autoridades presentes: al Subsecretario de Defensa al Consumidor, Arq. Edgar Pérez y al Diputado Carlos H. Insfrán. Al Intendente Dr. Ricardo Lemos, a la Pta. CD, Dra. Marisol Insfrán y Concejal Matías Martínez.

Así también al Sec. Gral de la Municipalidad Lic. Alejandro Alarcón, al Coord. De la Producción, Ramón Vega, al los crio. Insp. Ricardo González y Crio. Elías Santillán, a los pequeños productores del PAIPPA, a los integrantes de los consorcios Paiperos y a los comerciantes que participaron.







