Secuestraron marihuana fraccionada y retuvieron a un adolescente

• El joven de 15 años fue entregado a sus padres en carácter de guarda tutelar

Integrantes de la Comisaría El Chorro secuestraron marihuana y retuvieron a un adolescente en dos intervenciones realizadas en diferentes sectores de la mencionada localidad.

El primer procedimiento se produjo cuando los uniformados desplegaban tareas preventivas en el barrio La Banda.

Durante esa labor detectaron la presencia de un sujeto en una zona boscosa, quien al observar a los policías arrojó una bolsa.

Luego realizaron la apertura y hallaron tres envoltorios con una sustancia vegetal de características similares a la marihuana.

La segunda intervención consistió en la retención de un joven que tenía cuatro pipas caseras y un envoltorio con una sustancia vegetal.

En ambas intervenciones se solicitó la presencia del personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Palmar Largo, que realizó las comprobaciones químicas y arrojaron resultado positivo para marihuana.

La droga fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, en tanto que el menor fue entregado a sus padres en carácter de guarda tutelar, iniciándose las causas judiciales con intervención de la Justicia provincial.