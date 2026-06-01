Retuvieron a cuatro jóvenes por ocasionar disturbios en el barrio Stella Maris

• Después fueron entregados a sus familiares tras las actuaciones contravencionales y la intervención de la Línea 102

Integrantes de la Subcomisaría República Argentina retuvieron a cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años por protagonizar un desorden, en la intersección de las calles José María Cabezón y Ribereña de la ciudad de Formosa.

El procedimiento se concretó este miércoles, alrededor de las 00:54 horas, cuando una comisión policial acudió al lugar tras ser alertada sobre disturbios protagonizados por un grupo en el barrio Stella Maris.

Allí los uniformados identificaron y retuvieron a cuatro jóvenes por alterar el orden público y una vez finalizadas las diligencias fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones contravencionales.

Por disposición legal, los adolescentes fueron entregados a sus tutores en carácter de guarda tutelar y se dio intervención al personal de la Línea 102.