Secuestraron electrodomésticos sin aval aduanero en el barrio Virgen del Carmen

• El monto estimado ronda los 9.500.000 pesos

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial detectaron un importante cargamento de mercaderías de origen extranjero sin documentación aduanera, en el Puesto de Control del Acceso Sur del barrio Virgen del Carmen, de la ciudad de Formosa.

El procedimiento comenzó alrededor de las 23:05 horas del jueves último, cuando los uniformados verificaron un vehículo utilitario Fiat Fiorino en el que se desplazaban un hombre y una mujer, oriundos de Corrientes y pretendían salir de la ciudad.

Durante la inspección visual, los policías observaron diversos electrodomésticos que serían de origen extranjero.

Ante la situación, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal Federal, que dispuso la verificación de la carga con la presencia de testigos, conforme al protocolo vigente para este tipo de actuaciones.

Como resultado de la requisa, se constató que transportaba cuatro cocinas, 65 pavas eléctricas y 17 televisores Smart, de entre 32 y 60 pulgadas, por un monto que asciende a los 9.500.000 pesos y se dio intervención a la Justicia Federal.

En el procedimiento participaron efectivos de la Subcomisaria Puente Uriburu, Dirección General de Drogas Peligrosas y Delegación de Policía Científica, quienes realizaron las diligencias y documentaron los secuestros.

Tras finalizar las actuaciones judiciales por presunto contrabando, la propietaria de la carga fue notificada de su situación legal y continuó viaje hacia Corrientes por disposición de la Justicia Federal, mientras sigue la causa judicial para determinar responsabilidades.