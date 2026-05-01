Hallaron a Liz Elizabeth Esquivel sana y salva en Paraguay

• La intensa e incesante búsqueda desplegada por la Policía permitió localizar a la menor, quien se encuentra en buen estado de salud

Tras la denuncia radicada por sus familiares, la Policía de la Provincia activó de manera inmediata un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de Liz Elizabeth Esquivel de 17 años, desarrollando tareas investigativas en todo el territorio provincial y trabajando sobre cada una de las hipótesis que surgían durante el avance de la causa.

Paralelamente, se impulsó una intensa campaña de difusión de su imagen y datos personales, apelando a la colaboración de la comunidad y de los distintos organismos involucrados, con el objetivo de obtener información que permitiera establecer su ubicación.

Como resultado de las investigaciones, y gracias a los datos aportados por la familia y la comunidad, junto al trabajo coordinado de las distintas áreas policiales, surgió la presunción de que la joven podría encontrarse en la República del Paraguay.

Ante esta situación, la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, junto a otras dependencias de la Institución, gestionó la cooperación internacional correspondiente, poniendo a disposición de las autoridades paraguayas toda la información reunida durante la investigación.

A partir de esos datos, en horas de la siesta de este viernes, la Policía Nacional de la República del Paraguay logró localizar a Liz Elizabeth Esquivel en la ciudad de Asunción, quien fue hallada sana y salva.

Inmediatamente se iniciaron las diligencias administrativas y judiciales pertinentes, coordinándose su traslado y resguardo a través del Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Clorinda, para su posterior reencuentro con sus familiares.

La Policía de la Provincia destaca y agradece la colaboración brindada por la ciudadanía, los medios de comunicación y las instituciones que contribuyeron a la difusión del caso, reafirmando una vez más su compromiso con la protección de las personas y la búsqueda permanente de quienes son reportados como desaparecidos.

Este resultado demuestra que el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad, los organismos intervinientes y la comunidad constituye una herramienta fundamental para alcanzar respuestas rápidas y efectivas, ratificando que la seguridad pública es una construcción colectiva.



