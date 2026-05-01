Los detuvieron por amenazas y atentado contra la autoridad

• El procedimiento se realizó tras un requerimiento al sistema de emergencias 911

Efectivos de la Zona Ocho del Comando Radioeléctrico aprehendieron a dos hombres en el barrio Eva Perón, donde se registró un hecho de amenazas y resistencia al accionar policial.

La intervención se realizó el jueves último alrededor de las 9:00 horas, luego de una alerta que ingresó al sistema de emergencias 911 por un caso de desorden en una vivienda de la manzana 37, donde una mujer comentó a los uniformados que un sujeto ingresó sin autorización a su casa y se negó a salir.

Mientras los policías intentaban restablecer el orden y retirar al individuo del inmueble, una segunda persona intervino y lanzó golpes de puño y patadas con intenciones de impedir el accionar de los auxiliares de la justicia.

Ante la situación, se activaron los protocolos vigentes y se redujo a los involucrados, mediante el uso racional y proporcional de la fuerza.

Una vez finalizadas las actuaciones procesales, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial.