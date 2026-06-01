Detuvieron a tres hombres y secuestraron un arma blanca

• Las intervenciones se realizaron en barrios de la ciudad de Formosa y Pirané

Integrantes de la Policía provincial aprehendieron a tres sujetos y secuestraron un cuchillo en trabajos de prevención e investigación desarrollados en diferentes sectores de la geografía provincial.

El primer procedimiento se produjo en la madrugada del lunes, alrededor de las 3:00 horas, frente a la manzana 57 del barrio El Porvenir de la ciudad de Formosa, cuando personal de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico Policial realizaba patrullajes preventivos e identificación de personas.

Al verificar los datos de un ciudadano mediante el Sistema Integrado de Seguridad Policial, se constató que registraba un pedido de captura y detención, en el marco de una causa judicial.

El otro hecho se registró en el barrio Ideal de Pirané, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Operativo y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Dos pusieron tras las rejas a un sujeto involucrado en varias causas judiciales.

Por otra parte, el lunes último a las 18:10 horas, policías de la Comisaría Quinta intervinieron frente a la manzana 36 del barrio Eva Perón y desactivaron una gresca.

Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron a uno de los involucrados y secuestraron un cuchillo, todo documentado por personal de Policía Científica.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.