Secuestraron dos motocicletas con documentaciones falsas

• Los trabajos de prevención se acentúan en sectores estratégicos de la ciudad

Efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial secuestraron dos motocicletas y demoraron a sus conductores durante un operativo de control vehicular al detectarse que las documentaciones eran falsas.

Estas tareas preventivas se desarrollaron sobre la avenida Gendarmería Nacional y la colectora de la avenida Alicia Moreau de Justo.

Durante esa actividad, los conductores de dos motos exhibieron cédulas de identificación vehicular que presentaban irregularidades y carecían de las medidas de seguridad, lo que fue corroborado y se comprobó que eran apócrifos, mediante la verificación de los datos a través de la Dirección General de Informática Policial.

Luego, integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta y de Policía Científica realizaron las actuaciones para documentar la intervención policial.

Ante la situación, secuestraron los dos rodados y las documentaciones exhibidas por los conductores, quienes fueron trasladados junto a las motos hasta la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones judiciales, con intervención de la Justicia provincial.