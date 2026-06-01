Barrio El Palomar: Detuvieron a un sujeto y secuestraron un revólver y droga

• Fue durante la investigación de una causa por “Amenaza con el uso de arma de fuego”

El personal de la Subcomisaría República Argentina aprehendió a un hombre e incautó marihuana y un revólver calibre 22, con municiones, durante un allanamiento realizado en el barrio El Palomar, de esta ciudad.

La medida judicial ordenada por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial se concretó en la tarde del lunes, en el marco de una investigación por una causa de “Amenaza con el uso de arma de fuego”.

Durante la requisa efectuada en el inmueble, los policías apresaron al sospechoso y secuestraron el arma de fuego con seis cartuchos en su tambor, que tiene interés para el esclarecimiento del hecho denunciado.

A todo esto, en el comedor de la vivienda, los efectivos hallaron un envoltorio que contenía una sustancia vegetal, que según las pruebas con reactivos químicos de la Delegación de Drogas Peligrosas dio positivo para marihuana.

El procedimiento también contó con la colaboración de integrantes del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y otras dependencias policiales del Distrito Cinco.

El detenido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.



