Apresaron a tres individuos en distintas intervenciones policiales

Protagonizaron una gresca. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Ocho detuvieron a tres hombres por alterar la tranquilidad de los vecinos de un sector del barrio Eva Perón, de la ciudad de Formosa.

El primer procedimiento se registró cuando los uniformados acudieron a un requerimiento por una gresca protagonizada por dos hombres en inmediaciones de una vivienda particular.

Al llegar al lugar, constataron que ambos mantenían una conducta agresiva y generaban desorden, situación que afectaba a integrantes de su grupo familiar.

Tras controlar la situación, los efectivos demoraron a los involucrados, verificaron sus antecedentes con la Dirección General de Informática y constataron que uno de ellos registraba un pedido de captura vigente en una causa judicial por “Hurto con escalamiento”.

En la segunda intervención, personal policial aprehendió a un hombre de 53 años, acusado de proferir amenazas durante un conflicto familiar, en el marco de una rápida respuesta.

Los tres involucrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde fueron notificados de su situación legal.

En el caso del hombre acusado por amenazas, se dio intervención a los organismos competentes para el abordaje de la problemática familiar.