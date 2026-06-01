Se viene la tercera edición del Festival Regional del Mbeyú

El evento en Laguna Naineck es con entrada libre y gratuita y se desarrollará el 20 de junio. Anticipan las distintas actividades que se alistan en este 2026, donde nuevamente se tendrá la competencia al mejor mbeyú.

Julio Murdoch, intendente de Laguna Naineck, adelantó lo que se prepara para la tercera edición del Festival Regional del Mbeyú, a llevarse a cabo en la localidad del Departamento Pilcomayo, al noroeste de la provincia de Formosa, el sábado 20 de junio, coincidente con el Día de la Bandera Argentina, mientras que el domingo se celebrará el Día del Padre.

Con entrada libre y gratuita, se realizará en el predio deportivo de la EPES N° 19, a partir de las 20 horas. Es organizado por la Municipalidad y el Concejo Deliberante local, apoyado por el Gobierno de Formosa.

En declaraciones que recogió AGENFOR, el jefe comunal señaló que el evento, básicamente, pone en valor “nuestra tradición y cultura guaranítica”, a través de una competencia al mejor mbeyú, que los participantes tendrán que elaborar para que luego sea evaluada por un destacado y prestigioso jurado.

Se sortearán premios con los números que se entreguen el festival, actuarán artistas de renombre como Tania Torres, Luna Endiablada, Los Diablitos del Chamamé, entre otros.

En cuanto al certamen de mbeyú, Murdoch resaltó la convocatoria, al marcar que reúne a participantes de distintas partes, donde “el año pasado una abuela, la ‘Nona’ como le decimos, de 94 años, dio la nota, quien elaboró este plato típico de la gastronomía de la zona guaranítica”.

De igual modo, payaguá mascada, empanadas, pastel mandi’o, chipa, que son comidas a base de almidón de mandioca, ingrediente que está indicado para las personas diabéticas y con celiaquía, dado que es libre de glúten, ante lo cual, se contará con “un stand con toda esa información”.

Esto también pensando desde el punto de vista de la salud de la población. Y añadió a todos los demás atractivos del evento del 20 de junio, la feria de artesanos y emprendedores de los distintos rubros que se integrarán en esta tercera edición.

Mandioca

En otro orden, el intendente confirmó que en el plano productivo en Naineck en este momento “hay mucha demanda de mandioca, principalmente, de las provincias de Corrientes y de Misiones”; y agregó que “la humedad del suelo se viene manteniendo”, en lo cual consideró importante que se sostenga este clima, ya que “aleja la posibilidad de heladas”, pero, en caso contrario, anticipó que podría llegar a ocasionar “problemas con las semillas”.











