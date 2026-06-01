Lanzamiento de la 8° edición del Premio Fundación River Plate adidas

Fundación River Plate y adidas presentan la 8° edición del Premio Fundación River Plate adidas, el concurso que financia proyectos de infraestructura con impacto social en clubes de barrio y organizaciones de todo el país.

En la Argentina hay miles de clubes de barrio que abren sus puertas todos los días para que chicos y chicas tengan un lugar donde jugar, crecer y pertenecer.

Detrás de cada cancha, cada vestuario y cada arco hay personas que trabajan sin parar para sostener algo que va mucho más allá del deporte.

Fundación River Plate y adidas llevan ocho ediciones acompañando ese esfuerzo. En las siete anteriores, el Premio recibió 4.235 postulaciones y permitió concretar obras que transformaron la realidad de miles de niños, niñas y jóvenes.

"Creemos que los clubes son espacios fundamentales para el desarrollo de las comunidades. A través de este Premio buscamos acompañar a quienes todos los días trabajan para generar más oportunidades a través del deporte, promoviendo entornos de encuentro, aprendizaje e inclusión para niños, niñas y jóvenes. Cada proyecto representa el compromiso de personas que dedican su tiempo y esfuerzo a fortalecer a sus instituciones y a transformar positivamente la realidad de su comunidad", sostiene Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate.

"Es un privilegio para adidas acompañar, un año más, esta iniciativa junto a Fundación River Plate. Ser parte de este proceso nos permite acercarnos a historias que inspiran y nos recuerdan por qué creemos tanto que a través del deporte podemos cambiar vidas. Detrás de cada proyecto hay personas que, con enorme dedicación y compromiso, impulsan acciones que fortalecen a sus comunidades . Conocer esas historias, escucharlas y reconocer su trabajo es una experiencia enriquecedora que nos motiva a seguir apoyando iniciativas que reflejan los valores que compartimos como marca." afirma Francisco Morello, Director Legal y presidente del comité de impacto social en adidas.

Los clubes, asociaciones y organizaciones civiles interesadas podrán registrar sus proyectos desde el 10 de junio hasta el 3 de julio en www.fundacionriver.org.ar/premio, detallando su historia, la comunidad en la que trabajan, su propuesta de acción y la obra que desean realizar.

En esta ocasión, el club ganador se llevará $30.000.000 para una reforma y/o construcción edilicia en su club. Las instituciones que queden en el segundo y tercer puesto se llevarán bolsones de pelotas y material deportivo.

Una vez cerrado el período de inscripción, un jurado de honor compuesto por referentes del deporte, la academia y el sector social seleccionará a los tres proyectos finalistas, evaluando especialmente su impacto comunitario. El proyecto ganador será elegido a través de una votación abierta al público.

En esta nueva edición, el jurado estará integrado por Javier Saviola (exfutbolista profesional), Gabriela Sabatini (extenista profesional), Pablo Lamo (General Manager de adidas), Francisco Morello (Director Legal & Compliance de adidas), Gonzalo Bonadeo (periodista deportivo), Agostina Scalise (periodista deportiva), Carla Pereyra (Embajadora de Fundación Atlético de Madrid), Mónica Santino (referente del deporte social) y Zulma Sarasola (vicepresidenta de Club Villa Unión, ganador del concurso 2025).

Sobre Fundación River Plate: Fundación River Plate trabaja desde hace 11 años alentando el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social a través de programas educativos, deportivos y sociales, promoviendo los valores del deporte en búsqueda de una mayor integración social.