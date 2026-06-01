El Gobierno provincial dotó de modernos equipamientos al laboratorio del Hospital de El Chorro

Con la incorporación de tecnología de última generación para análisis complejos, este efector sanitario del oeste formoseño optimiza su capacidad de respuesta en cuanto a diagnósticos para las familias la zona.

Esta semana, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), concretó una importante entrega de equipamiento médico de alta tecnología al servicio de laboratorio del Hospital de El Chorro.

De este modo, como parte de una política estratégica en materia sanitaria, orientada a seguir consolidando una salud pública gratuita y de calidad, el nosocomio recibió, en esta oportunidad, un autoanalizador de química de carga continua, un equipo clave para procesar de manera automatizada todo tipo de análisis de baja y mediana complejidad con mayor rapidez y precisión.

Asimismo, sumó un lavador de placas de ELISA, fundamental para la realización de pruebas serológicas avanzadas, y un equipo Affinium con tecnología de última generación que posibilita la determinación rápida de Proteína C Reactiva (PCR) y hemoglobina glicosilada, entre otros estudios.

Acerca de estas incorporaciones, el director del Laboratorio Provincial de Referencia, el bioquímico José Chiacchio, comentó que el laboratorio del Hospital de El Chorro “ya cuenta con un contador hematológico automatizado, al que ahora se agregan estos tres equipos, lo cual va a fortalecer, de manera integral, el servicio que se brinda no solo a quienes viven en esa localidad, sino también a los vecinos de la zona que residen en otros puntos”.

Destacó que este accionar representa también un importante avance en cuanto al trabajo diario que realiza el personal, al tiempo que puso en relieve el impacto directo que tendrá en la atención de los pacientes crónicos o con cuadros agudos, teniendo en cuenta que “agilizará los tiempos de espera y evitará el traslado de muestras o de pacientes hacia centros de mayor complejidad”.

En ese sentido, Chiacchio resaltó que, más allá de los amplios beneficios que trae tanto para el hospital como para los pacientes de esa franja oeste del territorio, “la entrega de estos equipos forma parte de un continuo y planificado proceso de modernización de los laboratorios provinciales que el Gobierno de Formosa viene implementando con firmeza desde hace varios años”.

Finalmente, remarcó que a pesar del difícil contexto que atraviesa el país en este momento en materia de políticas públicas debido a las nefastas decisiones tomadas por el Gobierno nacional, “en Formosa el Estado provincial sostiene una inversión pública prioritaria en materia de salud”.

“Esto se ve reflejado, por ejemplo, en mantener equipada la Red Provincial de Laboratorios, asegurando así que cada formoseño, en cualquier punto de la provincia en el que viva, reciba la misma calidad de precisión en cuanto al diagnóstico”, cerró.



