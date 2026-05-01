Se realizó un encuentro provincial de formación en gestión de la alfabetización para directores

El impulso de esta actividad se enmarca dentro de las líneas de acción del sistema educativo del Modelo Formoseño.

En el marco del Plan de Alfabetización, se impulsó un encuentro provincial de formación en gestión de la alfabetización para directores, que tuvo lugar este jueves 4, a partir de las 8 horas, en la sede de la EPEP N° 124 “Coronel Luis Jorge Fontana” de la ciudad capital.

El ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, Julio Aráoz, compartió el evento, así como también otras autoridades de esa cartera, entre ellas, el director de Educación Primaria, Juan Meza, quien dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En dicha escuela, dependiente de la Delegación Zonal Formosa, se desarrolló esta actividad que “está dentro de las líneas de acción del sistema educativo del Modelo Formoseño”, indicó Meza, en primer lugar.

Allí se convocó “a los directores que tienen la responsabilidad de conducir las escuelas “Alfa” a nivel provincial”, las cuales tienen “su historia dentro del Plan Provincial de Alfabetización”, sostuvo.

En ese sentido, expuso Meza que “el sistema educativo tiene hoy una herramienta muy valiosa que es contar con los elementos necesarios para trabajar con los indicadores y evaluar los desempeños y resultados de las actividades educativas”.

Esta acción se realiza año tras año, a través de este plan que se puso en marcha en las 145 escuelas distribuidas en todo el territorio formoseño para, en definitiva, “fortalecer la gestión directiva a partir de un plan de mejora y al mismo tiempo, de acompañamiento a través de ateneos a docentes y maestros”.

Este es el segundo año, según puntualizó, que se da continuidad a ese trabajo de revisión de las acciones educativas. En otras palabras, afirmó contundente que “ese es el eje central de esta jornada de trabajo”, a la cual también denominó “taller de socialización”, donde al mismo tiempo se “comparten las experiencias”.







