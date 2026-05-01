Los CDI fortalecen estrategias comunes para profundizar el cuidado y acompañamiento a las familias

Fortalecer vínculos, unificar criterios y construir respuestas cada vez más cercanas a las familias fueron algunos de los ejes que guiaron las jornadas de capacitación y trabajo desarrolladas junto a equipos de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de capital e interior de la provincia de Formosa.

Durante dos intensas jornadas impulsadas por el Ministerio de la Comunidad, equipos de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) participaron de espacios de formación, intercambio y planificación orientados a consolidar estrategias comunes de abordaje territorial y profundizar las políticas públicas destinadas al cuidado de la Primera Infancia.

La primera jornada, realizada este lunes 1° en la ciudad capital junto a las Promotoras Educativas Comunitarias (PEC) y con el acompañamiento de la ministra Gloria Giménez, estuvo orientada a fortalecer el trabajo en equipo, la empatía, la unidad y la solidaridad, entendidas como herramientas fundamentales para la tarea cotidiana de acompañamiento, cuidado y contención que desarrollan los equipos junto a niños, niñas y sus familias.

En ese sentido, el director de Niñez y Adolescencia, Iván Medina Patiño, sostuvo que “estas jornadas permiten fortalecer una mirada compartida sobre cómo acompañar, intervenir y construir respuestas integrales frente a las distintas realidades que atraviesan las familias”.

Asimismo, remarcó que el desafío actual es consolidar dispositivos cada vez más cercanos a la comunidad. “Cuando hablamos de primera infancia no hablamos solamente de niños y niñas; hablamos también de sus contextos, de sus vínculos y de la necesidad de generar comunidades presentes, organizadas y comprometidas”, expresó.

La segunda jornada, llevada a cabo el martes 2, tuvo una modalidad federal que convocó a equipos de conducciónde CDI de distintas localidades del interior provincial, entre ellas Clorinda, Villa General Güemes, General Belgrano, Buena Vista, El Espinillo, Tres Lagunas, Laguna Blanca y Riacho He-Hé.

Durante este segundo encuentro se profundizó especialmente el rol estratégico de las regentes y corregentes como responsables de conducir equipos territoriales, reforzando herramientas técnicas y criterios de gestión para garantizar intervenciones integrales y centradas en el interés superior del niño.

“Cada CDI constituye un espacio fundamental para reducir desigualdades, fortalecer vínculos comunitarios y garantizar derechos. Por eso resulta imprescindible seguir construyendo criterios comunes de trabajo y una red articulada en toda la provincia”, sostuvo Medina Patiño.

Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia señalaron que estas jornadas representan un paso importante en la consolidación de una red provincial de protección cada vez más articulada, humana y cercana, fortaleciendo el acompañamiento integral a las familias formoseñas y reafirmando el compromiso con las políticas públicas destinadas a la Primera Infancia.















