Se realizó plantación de árboles en la plaza del barrio Evita

La Municipalidad de Formosa, por medio de la Dirección de Parques y Espacios Verdes, llevó adelante una jornada de plantación de árboles en la plaza del barrio Evita, en el marco de las actividades programadas por el Día Mundial del Ambiente.

Durante la intervención se concretó la plantación de 65 árboles y 25 palmeras, incorporando especies que contribuirán al fortalecimiento del arbolado urbano y a la preservación de la biodiversidad local. Entre las variedades implantadas se encuentran palmeras, pindó y ejemplares de fresno.

La actividad forma parte de un cronograma de acciones impulsadas por distintas áreas municipales con el objetivo de promover la conciencia ambiental y fomentar la participación de la comunidad en iniciativas vinculadas al cuidado del entorno.

Desde la Dirección de Parques y Espacios Verdes destacaron que la forestación urbana constituye una herramienta fundamental para mejorar la calidad ambiental de la ciudad, generar nuevos pulmones verdes y favorecer la presencia de fauna asociada a estos ecosistemas.

Asimismo, explicaron que la incorporación de especies nativas, como algunas de las palmeras plantadas, contribuye a enriquecer los corredores verdes de la ciudad y aporta frutos y refugio para diversas especies, fortaleciendo el equilibrio ambiental en los espacios públicos.

Las autoridades municipales invitaron a los vecinos y vecinas a sumarse a las distintas propuestas previstas durante la semana en el marco de la conmemoración ambiental, reafirmando la importancia de construir una ciudad más sustentable mediante el compromiso conjunto entre el Estado y la comunidad.



