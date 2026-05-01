La Municipalidad profundiza mantenimiento urbanoen barrios de la ciudad

Las acciones incluyeron perfilado y mejoramiento de calles, cuneteo, limpieza de canales, saneamiento de desagües y recolección de residuos no convencionales en diversos sectores de la capital.

La Municipalidad de Formosa continúa desplegando su plan integral de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad, mediante una serie de intervenciones destinadas a mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento de las aguas de lluvia y brindar mejores condiciones ambientales a los vecinos y vecinas.

Entre las tareas más relevantes, en el barrio Vial se ejecutaron trabajos de saneamiento, relleno y compactación en la intersección de las calles Francisco Bosch y Rómulo Amadey, con el objetivo de recuperar la calzada y garantizar una circulación más segura.

Por su parte, en el barrio La Floresta se realizaron trabajos preliminares sobre la calle Moiraghi, entre Chazarreta y Ameghino, además del perfilado de calles internas y la limpieza de esquineros junto con el retiro de residuos no convencionales. Asimismo, sobre la intersección de las calles Caroya y Rafael Obligado se llevaron adelante tareas manuales de limpieza de cunetas de tierra y a cielo abierto, respondiendo a solicitudes efectuadas por vecinos a través del Centro de Atención al Vecino.

En cuanto al sistema de drenaje pluvial, cuadrillas municipales avanzaron con la limpieza de un canal principal ubicado dentro del Lote Rural 75, entre la avenida Alicia Moreau de Justo y la prolongación de la calle Buenos Aires, una intervención clave para favorecer el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

De manera simultánea, en el predio del barrio San Jorge se desarrollaron trabajos de limpieza y ordenamiento general del yacimiento.

Las acciones también alcanzaron a numerosos barrios mediante el despliegue de equipos de trabajo específicos. En los barrios Estela Maris y Los Inmigrantes se realizaron tareas de perfilado de calles y cuneteo mecanizado, mientras que en el barrio 7 de Mayo se efectuó perfilado y levantamiento de cunetas.

En el barrio Luján, las cuadrillas ejecutaron perfilado de calles y cuneteo mecanizado, mientras que en El Porvenir se concretaron trabajos de limpieza de predios y perfilado vial.

Por otro lado, en el barrio Eva Perón se llevaron adelante tareas de cuneteo manual y mecanizado para optimizar el drenaje superficial, y en el barrio Antenor Gauna se realizaron labores de cuneteo manual.

Finalmente, en el barrio El Resguardo, específicamente en la intersección de las calles Caroya y Marighetti, personal municipal efectuó la limpieza manual de cunetas de tierra y a cielo abierto, dando respuesta a requerimientos planteados por los residentes del sector.

Desde la comuna destacaron que estas intervenciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana, que se desarrolla de manera sostenida en los distintos barrios de la ciudad con el propósito de garantizar espacios más seguros, ordenados y funcionales para toda la comunidad.



