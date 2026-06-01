Se realizó con éxito la apertura de la muestra “Alianza, Cultura y Tradición 2026”

La Municipalidad de Formosa acompañó el viernes la inauguración de la Exposición Internacional Pictórica Poética “Alianza, Cultura y Tradición 2026”, que se desarrolló en el Salón Cultural Municipal, ubicado en Pringles y Rivadavia, con una destacada concurrencia de vecinos, artistas, escritores y visitantes.

La propuesta, en su V edición itinerante, reunió obras de Argentina y Paraguay, con pinturas, dibujos, fotografías y poemas que permitieron poner en valor el encuentro cultural entre ambos pueblos. En el salón se exhibieron cuadros de artistas de los dos países, en una muestra pensada para unir la expresión plástica con la palabra escrita, la identidad regional y las tradiciones compartidas.

Desde el municipio se brindó acompañamiento logístico para el desarrollo de la actividad, con la disposición del espacio cultural y el respaldo necesario para que la jornada pudiera concretarse en buenas condiciones. La iniciativa fue acompañada por decisión del intendente Jorge Jofré, en el marco de las acciones que promueven el acceso de la comunidad a propuestas culturales abiertas y participativas.

La organización estuvo a cargo de la Lic. Viviana Villalba y del escritor formoseño Axel Germán Jouck, quienes impulsaron esta exposición con la participación de creadores, escritores y artistas vinculados al intercambio cultural entre Formosa y Paraguay.

Durante la actividad se realizaron lecturas de poemas y se propuso una intervención especial: invitar al público y a los escritores presentes a producir textos inspirados en las obras expuestas, para luego compartir esas creaciones en el mismo encuentro. De esa manera, la muestra no quedó reducida a la contemplación de los cuadros, sino que abrió un espacio de participación, sensibilidad y diálogo artístico.

La jornada también contó con expresiones culturales que acompañaron la inauguración, entre ellas presentaciones vinculadas al Museo del Noviqué, una pareja de tango y la participación de ballet, sumando música, danza y tradición a una tarde-noche marcada por el arte y el encuentro comunitario.

La actividad contó además con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, el Museo Ferroviario y el Museo del Mercado, como parte de una agenda cultural municipal que busca sostener espacios de expresión, circulación artística y fortalecimiento de los vínculos culturales de la ciudad con la región.







