Parola: “Paoltroni va a terminar en el olvido, como los tibios”

La legisladora lamentó que ocupe una banca en el Senado de la Nación por la provincia de Formosa y “no haga nada por los formoseños”.

El Senado de la Nación rechazó el pasado jueves 4 el tratamiento sobre tablas del proyecto de intervención federal a Formosa, presentado por el legislador libertario Francisco Paoltroni. La propuesta no logró la adhesión ni del propio bloque libertario.

Al respecto, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Graciela Parola recordó: “Lo venimos sosteniendo desde siempre, se trata de un planteo sin ningún tipo de asidero jurídico, constitucional, legislativo; un proyecto que no lo acompaña a nadie”.

Inclusive, marcó que hasta “los más recalcitrantes del oficialismo han opinado que la intervención federal de una provincia es una medida extrema”, la cual, si bien está contemplada por la Constitución, “de ninguna manera se da en Formosa”.

La iniciativa de Paoltroni responde a “un interés particular del senador”, enfatizó categórica y ahondó explicando que “está involucrado en un montón de cuestiones que tienen que ver con estafas a pequeños productores y situaciones irregulares” como desmontes ilegales. “De hecho tiene la dieta embargada”, recordó la legisladora.

En ese sentido, dilucidó que “a través de la intervención busca arreglar estos problemas que no tienen nada que ver con el pueblo formoseño ni con la realidad que vivimos los formoseños”.

Lamentó aquí que “ocupe una banca en el Senado de la Nación” y no presente proyectos o defienda cuestiones que redunden en beneficios para los comprovincianos, como por ejemplo, la reactivación de las obras públicas paralizadas por la gestión del presidente Javier Milei.

“Paoltroni va a terminar en el olvido, como los tibios, como todos los que buscan interponer sus intereses personales por sobre los intereses del pueblo”, sentenció, al concluir.



