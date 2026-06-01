La Floresta: avanza el enripiado sobre la calle Moiraghi

La Municipalidad de Formosa inició este sábado una nueva etapa de enripiado sobre la calle Moiraghi, en el barrio La Floresta. Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre Ameghino y Chazarreta, con una extensión aproximada de 300 metros.

La intervención continúa el ripio colocado durante esta semana sobre la misma arteria, entre avenida Maradona y Ameghino, sector que fue recorrido por el intendente de la ciudad, ingeniero Jorge Jofré, durante su visita al barrio, donde también mantuvo diálogo con vecinos.

Con esta nueva etapa, el Municipio amplía el mejoramiento de una calle utilizada diariamente por numerosas familias del sector. Se trata de una obra esperada en una zona donde las calles de tierra demandan mantenimiento constante para sostener la circulación, sobre todo después de las lluvias.

Las tareas son ejecutadas por equipos de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, en el marco de los trabajos que se vienen realizando en distintos barrios de la ciudad con enripiado, perfilado, limpieza de cunetas y acondicionamiento de calles internas.

Desde el área operativa indicaron que la continuidad sobre Moiraghi permitirá consolidar el trabajo iniciado días atrás y avanzar en mejores condiciones de transitabilidad para el barrio La Floresta.

La obra forma parte del esquema de mantenimiento urbano que impulsa la gestión del intendente Jorge Jofré, con presencia en territorio y respuestas concretas en sectores donde los vecinos solicitan mejoras para la vida cotidiana.



