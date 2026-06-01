Se presentó la segunda edición de la carrera “Pasos de Unidad: Orgullosos de nuestro andar”

Recorrerá diversos barrios capitalinos. La primera carrera será el próximo 4 de julio en la jurisdicción cinco.

En el marco de la celebración de los 71 años de la Provincialización de Formosa, la Fundación para la Asistencia Solidaria con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación y Bendito Running, lanzaron la segunda edición de la carrera “Pasos de Unidad: Orgullosos de nuestro andar” que recorrerá diferentes barrios de las cinco jurisdicciones de la ciudad capital.

Desde la organización explicaron que este evento deportivo es una propuesta que busca la participación activa de la comunidad y que los distintos recorridos están trazados por los lugares más emblemáticos de cada jurisdicción.

La jurisdicción cinco será sede del inicio el próximo 4 de Julio “y lo haremos con la convicción de que la Unidad no es solo un slogan: es caminar juntos con pasos firmes manteniendo en alto los principios del Modelo Formoseño”, sostuvieron.

“Con Pasos de Unidad, reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo esta Formosa que camina hacia el progreso en unidad y paz”, ratificaron.

Asimismo, agradecieron a la diputada nacional Graciela de la Rosa y diputados provinciales Celeste Benítez, Claudia Villarruel y Hugo “Cacho “García, funcionarios, teams de running, estudiantes y militantes que acompañaron esta presentación.

Las personas interesadas en participar de esta actividad, podrán inscribirse de manera libre y gratuita a través del siguiente link: https://www.microtime.com.ar/events/9

Podrán participar de la primera fecha del sábado 4, a las 25 horas, con largada y llegada de cada distancia frente al Parque Acuático “17 de octubre”.



