De la Rosa: “Adorni es Milei”

La legisladora consideró a ambos parte de la corrupción del Gobierno libertario y lamentó que el país se está “debilitando” como Nación por las decisiones políticas de la gestión nacional.

En vísperas de que se confirme la renuncia del exjefe de Gabinete del presidente Javier Milei, la diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa, se refirió a la crítica situación de Manuel Adorni con las causas que lo implican por corrupción.

“Adorni es Milei y Milei es Adorni, los dos son corruptos y forman parte de la corrupción de este Gobierno mileísta. Nosotros lo dijimos, tiene que renunciar porque, claro, la justicia le va a contar la costilla”, sostuvo.

Y reprochó que un Gobierno no puede tener un Jefe de Gabinete involucrado en actos de “tamaña corrupción” porque, según la Constitución Nacional, “tiene a su cargo la administración de los bienes del Estado, es el que recauda y el que gasta”.

“Obviamente que nosotros pensamos y se dice que la plata de Milei, la plata de Adorni, es plata fundamentalmente de $LIBRA, entre otras cosas, de esa gran estafa que ocurrió hace bastante tiempo y que la justicia todavía está en veremos y debería investigar”, señaló.

En otro orden, la legisladora habló sobre la realidad de Formosa al compararla con la de Buenos Aires donde “la vemos muy difícil” por lo que “están viviendo los jubilados, discapacitados, la desigualdad”.

“Estamos viendo en las calles de Buenos Aires familias enteras en las veredas. Gente que no tiene para pagar un alquiler y está comiendo de la caridad pública en esquinas de los distintos barrios. Estamos viendo esa pobreza, la desigualdad que existe”, aseguró.

Y apuntó contra quienes sostienen que Formosa “está pagando menos boletas de luz” porque “nosotros tenemos los embates” de la gestión libertaria con la dolarización de las tarifas de electricidad.

“Todavía nuestro Gobierno, que es judicialista, pone un poco de plata y a nivel provincial también hay un subsidio que ayuda a la gente. Eso todavía no existe en ninguna otra parte del país”, resaltó.

También lamentó de la Rosa no tener el número necesario en la Cámara baja para dar marcha atrás con algunas legislaciones que buscan “extranjerizar” al país.

“Es una desnacionalización prácticamente de las políticas públicas, donde los que sufren son los sectores más postergados, pero además las pymes, las empresas nacionales, la cantidad de desocupados que hay”, detalló.

Y añadió: “Sobre todo también cómo están sintiendo las provincias porque la Nación no les transmite lo que le corresponde, que es la Coparticipación Federal de Impuestos, y eso está bajando por el menor consumo y fundamentalmente por la menor recaudación de IVA y de Ganancias”.

En ese sentido, la diputada consideró que “Argentina se está debilitando como Estado y Nación” pero, garantizó, que “para eso estamos nosotros, desde Formosa, con la conducción de Gildo Insfrán, peleando en el Congreso”.