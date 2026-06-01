“Las Universidades Nacionales están desfinanciadas”, advirtió investigador del CONICET

No hay financiamiento para investigaciones ni para desarrollar proyectos de extensión, alertó. También existen limitaciones para acceder a becas en el exterior.

El doctor Rodrigo Villalba Rojas es docente de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) e investigador del CONICET. En declaraciones recabadas por AGENFOR, aludió a la última Marcha Federal Universitaria, llevada a cabo el pasado 12 de mayo, en lo que fue su cuarta edición, donde miles de personas se movilizaron en todo el país para exigirle al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento.

“Defendemos el derecho a la educación pública en todos los niveles. En este caso, remarcamos el universitario, porque las Universidades Nacionales están desfinanciadas y el poder adquisitivo del salario docente y no docente ha mermado de una manera descomunal. Queremos visibilizar esto”, aseveró Villalba Rojas.

Denunció que “hace bastante que no tenemos financiamiento para proyectos de investigación, cuando es esencial para las casas de estudios, ya que es uno de sus grandes bastiones”.

“No puede hablarse de un sistema universitario si no se incluye a la investigación”, remarcó y mencionó también a la extensión universitaria, teniendo en cuenta que ello “involucra la salida de la institución hacia la sociedad”, para devolverle lo que la comunidad ha brindado a través de la gratuidad educativa. “Tampoco hay financiamiento para eso”, reprobó.

Dijo que en esta gestión libertaria, las Universidades Nacionales “reciben un dinero que es básicamente para cubrir el salario docente y no docente y después para algunos gastos de sostenimiento edilicio”, el cual es exiguo.

“Las instalaciones se caen a pedazos porque el desembolso que hace el Estado nacional no es suficiente, las partidas presupuestarias se están recortando cada vez más y eso se ve, sobre todo, en aquellas casas de estudios que cuentan con hospitales o escuelas de Nivel Secundario”. Tal es el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que dependen el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Del mismo modo, el Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) y la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”.

“El sistema científico también está muy lastimado –alertó-. Se han cerrado agencias que servían para el financiamiento de investigaciones y en nuestra área, las Ciencias Sociales y Humanas, no solamente que se ha recortado mucho lo que es la posibilidad de obtener financiamiento, sino que nos han limitado en la posibilidad de acceder a becas en el exterior”.



