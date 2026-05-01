La persistencia de un conflicto judicial en torno a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, combinado con el severo impacto socioeconómico del actual modelo de La Libertad Avanza, demuestra que la estabilidad democrática argentina depende hoy de una salida política, y no jurídica, para pacificar el escenario nacional.

Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez

Las recientes declaraciones de múltiples involucrados en las causas, quienes manifestaron haber sido coaccionados para testificar en falso bajo la gestión de los magistrados actuantes, debilitan de manera técnica la legitimidad de los fallos emitidos.

La vía de la amnistía

Frente a un Poder Judicial que bloqueó sistemáticamente las revisiones integrales de los expedientes y rechazó los recursos extraordinarios en plazos inusualmente breves, la vía de los tribunales se presenta aparentemente agotada y carente de imparcialidad para resolver el conflicto.

Ante este bloqueo institucional, la figura de la amnistía surge como una herramienta constitucional válida, respaldada por precedentes internacionales como los de Brasil y Estados Unidos, orientada a preservar la paz social en momentos de crisis.

Esta alternativa cobra urgencia frente al actual programa libertario, cuyas medidas de austeridad extrema y desregulación han deteriorado de forma verificable el consumo interno, el tejido industrial y el poder adquisitivo de los sectores asalariados.

La manipulación de las variables estadísticas oficiales para exhibir un bienestar que contrasta con la realidad social evidencia que el modelo económico prioriza los compromisos financieros externos por encima del desarrollo del mercado local.

Resistencia política

El peronismo, bajo la conducción estratégica de Cristina, quien retiene un piso de representatividad cercano al 30% o más, se posiciona como el eje articulador indispensable para restablecer un modelo basado en la soberanía económica y la justicia social.

La estrategia del oficialismo de centrar su discurso en la polarización permanente reproduce los mecanismos históricos de asechanza y proscripción que el país ya transitó, transformando la persecución en un factor que consolida el liderazgo de la oposición.

En tanto, queda demostrado que la resistencia sistemática a una solución política no se fundamenta en principios republicanos, sino en la continuidad de un antagonismo histórico orientado a clausurar los mecanismos de movilidad y ascenso social de los sectores trabajadores.



