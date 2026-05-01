En Misión Laishí se concretó un amplio operativo para la prevención del dengue

A cargo de grupos de trabajo, conformados por brigadistas sanitarios enviados desde el nivel central del Ministerio de Desarrollo Humano y personal de otras instituciones de la localidad que durante dos jornadas consecutivas visitaron todos los barrios y casi la totalidad de las viviendas.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano en articulación con la Municipalidad de Misión Laishí desplegó, entre el martes 2 y el miércoles 3 de junio, un operativo intensificado para la prevención del dengue en esa localidad.

Coordinado por la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria de la cartera de salud provincial, el amplio accionar contó con la participación de agentes que pertenecen a la brigada sanitaria de lucha contra el dengue, enviados desde la Capital.

Esto abarcó distintas acciones como “descacharrizado, control focal con la respectiva eliminación o neutralización de los reservorios de huevos y de larvas del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, más la fumigación domiciliaria y espacial”, comentó el subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete.

En todos los domicilios, la prevención fue acompañada por la entrega de repelentes, el diálogo y la concientización del vecino en cuanto a la importancia de cumplir con las medidas preventivasen las casas “haciendo hincapié en todo momento, en los cuidados necesarios que debemos tener para evitar que se formen criaderos de mosquitos”, agregó el profesional.

Seguidamente, destacó que “se logró trabajar casi en el 100% de las viviendas de la localidad y en la totalidad de los barrios”, y añadió que se realizó el control de 902 focos “que fueron eliminados o neutralizados mediante la aplicación del larvicida Bacivec, producido por el laboratorio provincial Laformed”.

En ambos días, los operativos tuvieron lugar en horas de la mañana. Los brigadistas sanitarios estuvieron acompañados por el personal del Hospital local, de la Municipalidad y del Consejo Deliberante de Misión Laishí, más los efectivos del destacamento de la Policía de la Provincia con asiento en esa localidad.

Asimismo, el subsecretario resaltó el acompañamiento de los equipos locales para facilitar el ingreso a la mayor cantidad de viviendas posibles por parte de los grupos de trabajo.

Más adelante explicó, que este accionar “fue pura y exclusivamente preventivo”, teniendo en cuenta que la herramienta fundamental en la lucha contra el dengue “sigue siendo la eliminación de los recipientes donde el insecto pueda poner sus huevos y reproducirse, por medio del descacharrizado o la neutralización de aquellos que no pueden eliminarse”.

Para concluir, Cañete subrayó, que esta actividad, llevada adelante durante dos días consecutivos en Misión Laishí, forma parte de un accionar sistemático y programado, que el Gobierno de Formosa lleva a cabo en todos los puntos de la provincia, a lo largo de todo el año, de forma ininterrumpida, a fin de seguir manteniendo una situación epidemiológica favorable en cuanto al dengue.











