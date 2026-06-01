Alarcón expresó su preocupación por el avance de la reglamentación de la Reforma Laboral

El secretario general de ADEFCA e integrante del CEA, Víctor Alarcón, manifestó su profunda preocupación por el avance de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que muchas de las medidas anunciadas representan un retroceso para derechos y conquistas históricas obtenidas por los trabajadores argentinos a través de décadas de lucha y organización sindical.

Alarcón señaló que la Argentina atraviesa una situación social y económica compleja producto de un ajuste que calificó como "brutal e insensible", cuyas consecuencias impactan de manera directa sobre los trabajadores estatales, pero también sobre los empleados del sector privado, los jubilados y las familias en general. "La pérdida del poder adquisitivo, el aumento constante del costo de vida, la caída del consumo y la incertidumbre laboral están generando un fuerte desequilibrio en las economías familiares de todo el país", sostuvo.

En ese contexto, advirtió que las modificaciones vinculadas a la negociación colectiva, la actividad sindical y los nuevos mecanismos laborales deben ser analizadas con extrema responsabilidad para evitar que se debiliten herramientas fundamentales de protección de los trabajadores. "No podemos permitir que bajo el argumento de la modernización se vulneren derechos que costaron años de esfuerzo y organización colectiva conquistar", afirmó.

Finalmente, el dirigente sindical convocó a la unidad de la dirigencia gremial argentina para defender los intereses de los trabajadores y construir respuestas comunes frente a un escenario que exige compromiso, diálogo y firmeza. "Es momento de dejar de lado diferencias secundarias y fortalecer la unidad del movimiento obrero organizado. La defensa del trabajo digno, de los salarios y de los derechos laborales debe ser una causa común de todos los sindicatos", concluyó.