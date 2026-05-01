Día Mundial del Ambiente: Formosa refuerza su compromiso con una política ambiental integral

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente, una fecha que convoca a gobiernos, instituciones y ciudadanía a renovar el compromiso con el cuidado y la preservación del planeta.

En ese marco, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, cuya titular es la ingeniera Natalia Lupia, reafirma su adhesión a los principios del desarrollo sostenible, consolidando políticas públicas orientadas a garantizar un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.

Este compromiso encuentra su expresión más concreta en la reciente actualización de la Constitución Provincial, que incorpora y fortalece un apartado específico vinculado a la política ambiental. Este avance normativo no solo reconoce la importancia estratégica del ambiente como bien colectivo, sino que establece lineamientos claros para su preservación, uso responsable y gestión sostenible, posicionando a Formosa como una provincia que responde con marco institucional sólido a los desafíos ambientales contemporáneos.

En consonancia con estos principios, la Subsecretaría lleva adelante, durante todo el mes de junio, una amplia agenda de actividades articulada con el Ministerio de Cultura y Educación. El cronograma incluye charlas, talleres y conversatorios destinados a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, superior y técnico, así como a la modalidad de educación especial, garantizando una llegada inclusiva y en todo el territorio provincial.

A través de estas iniciativas, se busca generar espacios de aprendizaje que fomenten valores y prácticas responsables, entendiendo que la educación ambiental es una herramienta estratégica para construir una sociedad más consciente y comprometida con su entorno. De esta manera, Formosa avanza en la integración de educación, participación ciudadana y marco normativo como pilares de un desarrollo equilibrado y sostenible.







