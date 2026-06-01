Recuperaron una motocicleta sustraída y detuvieron a una mujer

• El procedimiento se realizó en el barrio Eva Perón de esta ciudad

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de la Base Zonal Ocho recuperaron una motocicleta y detuvieron a una mujer involucrada en el hecho, en el marco de una causa judicial por “Hurto”.

La intervención comenzó el viernes último, tras la denuncia de la damnificada, quien informó el robo de su rodado en una vivienda del barrio Eva Perón.

De inmediato, los efectivos iniciaron tareas investigativas y recorridas por distintos sectores, hasta que lo encontraron abandonado frente a un inmueble de la zona.

Al verificar las características y numeraciones identificatorias, se confirmó que se trataba del vehículo denunciado como sustraído.

Como resultado de las averiguaciones, los policías individualizaron y detuvieron a una mujer sindicada como presunta autora del ilícito.

Por último, se procedió al secuestro de la motocicleta y al traslado de la detenida hasta la comisaría, quedando todo a disposición de la Justicia provincial.