Motociclista realizó maniobras peligrosas y su acompañante resultó lesionada

• Tras la caída, el conductor abandonó a la adolescente en el lugar

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina, intervinieron en un hecho ocurrido sobre la avenida Soldado Formoseño, frente a la E.P.E.S. Nº 30, donde una menor de 15 años resultó lesionada al caer de una motocicleta que realizaba prácticas imprudentes.

Según las averiguaciones, la víctima circulaba como acompañante en una Honda Wave de 110 cc, conducida por un joven, de 19 años, que practicaba maniobras conocidas como “willy”. En esas circunstancias, la menor perdió el equilibrio y cayó sobre la cinta asfáltica.

El conductor abandonó el lugar sin prestar asistencia y dejó a la chica tendida sobre la avenida. Durante la atención comprobaron que sufrió escoriaciones leves en una mano y en una rodilla, fue atendida en el lugar y no requirió traslado a un centro de salud.

La víctima identificó al conductor, cuyos datos ya fueron incorporados a la investigación. Posteriormente, los uniformados trasladaron a la menor junto a su madre hasta la dependencia policial para continuar con las diligencias judiciales.