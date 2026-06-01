Las Lomitas: Un hombre falleció tras el vuelco de un automóvil sobre la Ruta Provincial N° 28

• El siniestro vial ocurrió a unos siete kilómetros de la ciudad de Las Lomitas

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas verificaron un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 28, donde un hombre perdió la vida tras el vuelco del vehículo que conducía.

El hecho se registró este sábado alrededor de las 11:25 horas, cuando personal policial tomó conocimiento de un vuelco ocurrido a unos siete kilómetros de la localidad de Las Lomitas.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la presencia de un automóvil Toyota Etios que presentaba importantes daños materiales producto del siniestro.

Asimismo, personal de salud que acudió al sitio examinó a la víctima e informó que no presentaba signos vitales.

Durante las diligencias realizadas en el lugar y mediante las documentaciones y pertenencias encontradas, se estableció que la víctima se trataba de un Cabo de la policía provincial, identificado como Rodrigo Gabriel Salinas.

Conforme a las constataciones realizadas en el lugar, se estableció que la víctima circulaba al mando de un automóvil Toyota Etios por Ruta Provincial N° 28 en sentido Sur-Norte cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, despistó y volcó. Como consecuencia del siniestro vial el hombre falleció en el lugar.

La situación fue informada a la Jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, quien dispuso las actuaciones procesales correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue del Hospital Piloto para las diligencias de rigor.

En la escena trabajaron efectivos de la Unidad Regional Cinco, personal de Policía Científica, Bomberos y de la Delegación Policía de Seguridad Vial Ruta Provincial N° 28, quienes realizaron las pericias y tareas investigativas pertinentes.

Se efectuó un amplio rastrillaje en el sector, sin hallarse indicios de la participación de otros vehículos ni personas involucradas en el siniestro.

Finalizadas las actuaciones, el automóvil fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial a disposición de la Justicia.