Recuperaron una motocicleta robada y la restituyeron a su propietario

• La intervención se realizó cerca del centro de salud del barrio Obrero

Uniformados de la Comisaría Seccional Segunda recuperaron una motocicleta Honda Wave que registraba pedido de secuestro vigente por una causa de “Hurto” y avanzan con las actuaciones para esclarecer el caso.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este miércoles, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de la nueva estación de bombeo y el centro de salud del barrio Obrero, de la ciudad de Formosa. En medio de esa tarea, hallaron la motocicleta roja que estaba abandonada en la vía pública, sin ocupantes y sin dominio colocado.

Tras las averiguaciones, los vecinos de la zona dijeron desconocer la procedencia del rodado y mediante la verificación de los números identificatorios del motor con la base de datos del Sistema Integrado de Información Policial, se constató que registraba pedido de secuestro desde el lunes último en el marco de una causa judicial por “Hurto”.

Después se estableció que la motocicleta pertenecía a un hombre de 33 años, domiciliado en el barrio Virgen del Rosario, quien había denunciado la sustracción de su medio de movilidad tras dejarlo estacionado frente a un kiosco de ese sector de la ciudad.

Por su parte, el personal de Policía Científica realizó las tareas periciales y después se dejó sin efecto la solicitud de secuestro al haberse recuperado el rodado; mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia provincial.

De igual forma, siguen las investigaciones para identificar al autor del ilícito. (Con foto)







