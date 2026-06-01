Recuperaron objetos sustraídos de una casa quinta

• Fue el marco investigativo de una causa judicial por un hecho contra la propiedad

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron un Smart TV de 55 pulgadas, una notebook, herramientas eléctricas, prendas de vestir y otros elementos sustraídos de un casa quinta del barrio Virgen del Carmen, de esta ciudad.

La investigación se inició tras la denuncia radicada por la damnificada y los policías desplegaron amplias tareas de campo, relevamiento de información y rastrillajes en distintos sectores de monte, malezas y terrenos baldíos de la zona.

Como resultado del minucioso trabajo investigativo, los uniformados hallaron ocultos los bienes, que fueron reconocidos por la mujer.

Todos los objetos recuperados fueron documentados y secuestrados preventivamente, a disposición de la Justicia para su restitución a la propietaria.

A todo esto, continúan las tareas investigativas para individualizar y detener a los autores del ilícito.