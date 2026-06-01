Basterra contra Basualdo y Paoltroni: “Es lamentable tener representantes así en el Congreso Nacional”

Los legisladores libertarios están implicados en desmontes ilegales y compras irregulares de tierras fiscales en el interior formoseño.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Luis Basterra cargó contra los legisladores libertarios Atilio Basualdo y Francisco Paoltroni por “anteponer sus intereses personales” por sobre los del pueblo.

“Tener un representante como Basualdo en la Cámara de Diputados es lamentable”, consideró Basterra en declaraciones a AGENFOR.

Explicó que “está buscando amparo” ante “las consecuencias de las acciones que ha cometido a lo largo de los últimos tiempos”, por lo que “sale con evasivas e imputaciones que son muy fácilmente rebatibles”.

Recordó que “en un discurso en el año 2018 decía que cuando el interés personal está por encima del interés común, se deja de ser peronista”, remarcando que “se dio cuenta que lo que dijo es verdad y se retiró” del campo nacional y popular, pasándose a La Libertad Avanza (LLA).

“Antepuso sus intereses personales por sobre los del pueblo”, fustigó.

En ese sentido, aseveró que “hace quedar muy mal a los formoseños”, al igual que el senador Paoltroni. “Los dos tienen causas en la Justicia”, enfatizó y mencionó la que involucra a Basualdo, que fue denunciado por Vialidad Nacional: “Puso una estación de servicio interrumpiendo la ruta 81”, agregando que también “hizo desmontes que los detectó la Nación”, al igual que el exrematador de vacas Paoltroni.

“¿Quiere que se lo perdone porque es diputado? –planteó-. No, porque los fueros no son penales ni económicos, por lo tanto tendrá que responder. De hecho, la Cámara le tiene embargada la dieta y se están siguiendo los caminos de la Justicia”, finalizó.



