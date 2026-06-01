Ramírez Méndez: “La alfabetización es un compromiso compartido de todo el sistema educativo”

El subsecretario de Educación de la provincia, el licenciado Luis Ramírez Méndez, destacó que la política educativa formoseña continúa profundizando acciones destinadas a fortalecer la calidad educativa en todo el territorio provincial, en el marco del Modelo Formoseño que impulsa un sistema inclusivo, equitativo y de alcance universal.

En ese sentido, sostuvo que “la alfabetización constituye uno de los pilares fundamentales del proceso educativo y debe ser entendida como una responsabilidad compartida entre todos los actores del sistema”.

“La alfabetización no se limita únicamente a aprender a leer y escribir en los primeros años de escolaridad. Se trata de un proceso continuo que acompaña a las personas a lo largo de toda su trayectoria educativa y les permite comprender, interpretar, analizar críticamente y producir conocimientos cada vez más complejos”, afirmó.

El funcionario explicó que la educación en Formosa se encuentra orientada a respetar los tiempos y procesos de aprendizaje de cada estudiante, fortaleciendo sus capacidades y habilidades para que puedan alcanzar objetivos significativos que les sirvan durante toda la vida.

Asimismo, señaló que cuando un adolescente presenta dificultades para comprender textos o apropiarse de determinados contenidos, la respuesta institucional no debe centrarse en identificar responsabilidades entre niveles educativos, sino en generar estrategias de acompañamiento que permitan sostener y fortalecer sus aprendizajes.

“Cuando un estudiante llega a la escuela secundaria con dificultades, la tarea de la escuela es acompañarlo, porque la alfabetización es una construcción permanente y cada área del conocimiento tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de las competencias lectoras y de comprensión”, remarcó.

Asimismo, Ramírez Méndez realzó que el paso de la escuela primaria a la secundaria representa un desafío importante para muchos estudiantes, ya que implica nuevas formas de organización, diferentes lenguajes disciplinares y mayores exigencias intelectuales.

“La escuela secundaria no reemplaza el trabajo realizado en la primaria; lo profundiza, lo amplía y lo proyecta hacia nuevos horizontes. Por eso, más que preguntarnos quién debe alfabetizar, debemos garantizar que ningún estudiante quede excluido de la posibilidad de comprender críticamente el mundo que lo rodea”, expresó.

Finalmente, el Subsecretario resaltó que la provincia cuenta actualmente con 1562 unidades educativas distribuidas en todo el territorio, reflejo de una política pública que busca garantizar el derecho social a la educación y consolidar la igualdad de oportunidades.

“La educación es una herramienta fundamental para la construcción del proyecto de vida de cada persona. Desde el Modelo Formoseño seguimos trabajando para fortalecer la calidad educativa, acompañando a cada alumno y alumna en su trayectoria formativa y preparándolos para enfrentar los desafíos de la sociedad actual”, concluyó.







