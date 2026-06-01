El feudo universitario: Parmetler y el ocaso de una gestión escandalosa

El procesamiento y la suspensión de Augusto César Parmetler dictados por la Justicia Federal no representan un episodio administrativo más en la convulsiona UNaF; configuran, en cambio, el acta de defunción de un modelo de gestión que confundió la autonomía universitaria con la autarquía familiar. La decisión judicial de apartar al rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) expone un entramado de arbitrariedades que ya no pertenece al terreno de la disputa política, sino al código penal.

Durante años, Parmetler pretendió erigir en el Rectorado un poder inmune a los controles republicanos. Sin embargo, la acumulación de causas por presunto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y nombramientos ilegales terminó por quebrar ese blindaje. El caso de su propia cónyuge, la profesora Zully Rivero —procesada a su vez por la presunta aceptación ilegal de un cargo jerárquico otorgado a dedo por su marido—, funciona como una metáfora perfecta de la gestión: la alta casa de estudios reducida a un bien ganancial, un botín doméstico financiado por el erario público.

La gravedad del escenario no radica únicamente en las figuras delictivas que investiga la justicia federal, sino en la patética puesta en escena posterior. El entorno del suspendido ex rector intentó minimizar el impacto de un fallo que debilita de raíz su legitimidad. No hay normalidad posible allí donde el máximo responsable tiene vedado el ingreso a su propio despacho por orden de un magistrado de la Nación.

El derrotero judicial de Parmetler sumó, además, reveses contundentes en la Cámara Federal, que frenó en seco sus intentos por perseguir y suspender a los decanos opositores. La utilización del aparato administrativo de la UNaF para cercenar el disenso y asfixiar a las voces críticas —valiéndose incluso del hostigamiento e intimidación al personal nodocente con despidos y traslados arbitrarios, y el despidos de cientos monotributistas con años de antiguedad — denota el estilo de un dirigente que, al quedarse sin argumentos académicos, recurrió a la coacción y al apriete

El patrimonio bajo la lupa

La justicia suele ser lenta, pero en este caso parece haber comenzado a caminar de manera firme. El tren de vida y el patrimonio bajo sospecha —que incluye viajes de lujo, vehículos de alta gama y propiedades repartidas en Formosa, Córdoba y Buenos Aires—, junto a las designaciones directas que violaron de forma sistemática las normativas y el uso de los recursos humanos y materiales de la Universidad para su intereses personales, configuran un legado sombrío. Augusto Parmetler ya no es el rector que defiende la educación pública; es un imputado que busca en los pasillos universitarios un refugio para sus causas judiciales.

El apartamiento de Parmetler debe ser la oportunidad para que las aulas formoseñas recuperen la transparencia, el mérito y la legalidad. Para el ex rector, en tanto, queda el banquillo de los acusados, el único lugar de la República donde las explicaciones no se dan mediante gacetillas de prensa, sino bajo la severa mirada de la ley.



