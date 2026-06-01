Exitoso taller sobre hábitos saludables y prevención destinado a niños y niñas del JIN N° 27

La jornada educativa reunió a jardineritos, docentes y familias, con el objetivo de promover desde edades tempranas conocimientos fundamentales para el cuidado de la salud.

En el marco de las acciones delineadas desde el Ministerio de Desarrollo Humano para fortalecer la promoción de la salud y la prevención de enfermedades desde la infancia, el centro de salud “La Nueva Formosa” llevó adelante, el miércoles 10 de junio, el segundo taller educativo en el JIN N° 27, que tuvo una destacada participación de toda la comunidad educativa.

La actividad denominada “Promoviendo la salud en los más pequeños” fue organizada por un equipo interdisciplinario de profesionales de nutrición, enfermería y odontología, quienes desarrollaron diversas propuestas lúdicas orientadas a enseñar a los niños y las niñas hábitos saludables que contribuyan a su bienestar integral.

A través de juegos, materiales audiovisuales, experimentos y otras iniciativas especialmente adaptadas a las edades de los participantes, se abordaron temas vinculados a la alimentación saludable, salud bucal y vacunación.

En tal sentido, los escolares aprendieron a identificar, por ejemplo, cuáles son los alimentos que producen caries y cuáles deben consumirse para evitar su desarrollo, comprendiendo la importancia de elegir opciones saludables para el cuidado de sus dientes.

Además, participaron activamente en la preparación de platos nutritivos, experiencia que les permitió incorporar conocimientos sobre el hábito de una alimentación equilibrada y sana, de manera práctica y entretenida.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la prevención de enfermedades a través de la aplicación de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones, donde los profesionales aprovecharon para remarcar la importancia de mantener al día el carnet de vacunación en todas las etapas de la vida, pero en especial en la niñez. A la vez, procedieron a completar esquemas en los niños y adultos presentes.

Respecto al accionar, el director del centro de salud “La Nueva Formosa”, el doctor Felipe Benítez, señaló que “trabajar con los niños y las niñas desde edades tempranas es fundamental para fomentar conductas saludables que puedan sostenerse a lo largo de toda la vida”.

Asimismo, valoró que “estos espacios permiten que los saberes sobre distintos temas, lleguen de una manera sencilla y dinámica, favoreciendo la participación activa de los escolares, en este caso de los jardineritos, y de los docentes y familiares que los acompañan”.

Finalmente, agradeció a los directivos, educadores y a las familias del JIN N° 27 “por la tan buena respuesta a la convocatoria, ya que es un taller que brindado por segunda vez con gran asistencia y eso demuestra el interés que hay por interiorizarse sobre el cuidado de la salud desde la escuela”, aseguró.







