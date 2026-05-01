Primer aniversario del Centro Comunitario Nueva Formosa: Un espacio de encuentro, formación y acompañamiento familiar

A un año de su inauguración formal, encabezada por el gobernador Gildo Insfrán, se consolida como un centro multidisciplinario que reúne diariamente a vecinos y vecinas de todas las edades, ofreciendo propuestas gratuitas orientadas a la recreación, el deporte, la cultura, la capacitación, la tecnología y el fortalecimiento comunitario.

Este viernes 5 de junio, celebró su primer aniversario el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa de la ciudad capital, el cual se consolida como espacio de referencia destinado al encuentro, la participación, la formación y el acompañamiento integral de las familias formoseñas.

Su coordinadora, profesora Anahí Romero, destacó que desde sus inicios el objetivo del Centro fue convertirse en “un lugar de referencia para el vecino, un espacio de escucha, encuentro y acompañamiento, donde las familias encuentren respuestas, oportunidades y actividades para todas las edades”.

“El gobernador Insfrán pensó este espacio como un punto de encuentro entre la comunidad y el Estado provincial. Aquí conviven distintas áreas gubernamentales que trabajan articuladamente para brindar asesoramiento, contención, formación y propuestas recreativas de manera gratuita”, expresó.

Actualmente, el Centro coordina el trabajo de numerosos organismos provinciales, entre ellos los ministerios de la Comunidad; Cultura y Educación; Turismo; Producción y Ambiente; Economía, Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Empleo; y Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo. También participan el ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo Provincial, el Instituto PAIPPA y las Secretarías de Deportes y Recreación Comunitaria, Ciencia y Tecnología y de la Mujer.

Con una propuesta que supera las 40 actividades, el espacio ofrece talleres culturales, deportivos, recreativos, capacitaciones en oficios con salida laboral y actividades destinadas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

“Todas estas propuestas son libres y gratuitas gracias a una decisión política y a una inversión sostenida que permite mantener espacios comunitarios abiertos para las familias. Detrás de cada actividad hay un enorme equipo humano comprometido con acompañar y estar al servicio de la comunidad”, sostuvo Romero.

La coordinadora también destacó el rol fundamental de las más de 100 personas que sostienen diariamente el funcionamiento del lugar y hacen posible cada una de las propuestas que allí se desarrollan.

“Este aniversario también es una oportunidad para reconocer a profesores, talleristas y al equipo de coordinación del Centro. Son ellos quienes hacen posible este espacio todos los días, con compromiso, vocación y cercanía con las familias”, afirmó.

Ese trabajo cotidiano se refleja en la participación de la comunidad, ya que actualmente más de 900 personas participan de manera semanal y sostenida en las distintas actividades y propuestas que se desarrollan en el Centro Comunitario.

Romero agradeció especialmente a vecinos y vecinas que participan activamente de las propuestas. “Queremos agradecer profundamente a las familias por formar parte, por la confianza, por elegir este espacio y traer a sus hijos sabiendo que aquí aprenden, juegan, se desarrollan y están cuidados. Esa confianza es lo que da sentido a nuestro trabajo cotidiano”, expresó.

El impacto del Centro Comunitario también se refleja en las experiencias de quienes participan diariamente de sus actividades. Leonidas Esther Leguizamón, vecina del barrio La Colonia e integrante del gimnasio terapéutico, contó cómo el espacio transformó su vida.

“Me siento a gusto allí. Desde que voy al gimnasio tengo menos dolores, estoy mejor y hay mucho compañerismo; somos toda una gran familia en el centro”, relató.

“Realmente me cambió la vida. Soy feliz, me siento cuidada y estar ahí te sana la vida”, agregó, al tiempo que invitó a la comunidad a sumarse y participar de las distintas actividades.

Actualmente, el Centro Comunitario Nueva Formosa funciona en la Calle 11, entre avenida Los Pumas y España. De lunes a viernes, abre sus puertas de 7 a 22 horas de manera continua, mientras que los sábados permanece abierto de 8 a 12 y de 14 a 20 horas, reafirmando diariamente una política pública orientada a fortalecer la inclusión, la participación y el desarrollo comunitario.







